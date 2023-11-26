8 gün içinde ödeme yapmayanlar tir tir titreyecek! Faizi ödemesinden büyük olacak: Elinizi çabuk tutun

Bu ödemeyi yapmadıysanız dikkat! Fazla bir zamanınız kalmadı! Detaylar haberimizde.

8 gün içinde ödeme yapmayanlar tir tir titreyecek! Faizi ödemesinden büyük olacak: Elinizi çabuk tutun
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Ek MTV ödemelerinde son gün yaklaşıyor! Ödeme için son tarih 30 Kasım. Ceza almak istemiyorsanız son günü kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MTV ÖDEMELERİNDE SON GÜNÜNÜ KAÇIRMAYIN

Kahramanmaraş depreminden dolayı yaşanan maddi ihtiyaçlar nedeniyle çıkarılan ek MTV düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştu. Anayasa Mahkemesi, MTV'ye yönelik ek kısıtlamaların kaldırılması yönündeki başvuruyu oybirliğiyle reddetti. Bu kararın ardından dikkatler geç ödeme faizi ve ikinci taksit ödemelerine odaklandı. Geç ödeme faizine ilişkin son bilgiler geldi. 14 Kasım 2023 tarihinde karara bağlanan ve yeni düzenlemeyle birlikte yürürlüğe giren kamu giderlerine ilişkin faiz oranı %2,5'ten %3,5'e çıkarıldı. Tabii bu artış oranı halk için çok fazla oldu. Bu faiz artışı, TÜİK'in enflasyon verilerine göre belirlenen yeniden değerleme oranına ek olarak devlete ödenecek vergi borçları için de geçerli.

MTV Ödemelerinde Son Günü Kaçırmayın

Bu faiz oranı tüm olağandışı ve vadesi geçmiş borçlar için geçerli olup başta trafik cezaları, pasaportlar ve ehliyetler olmak üzere birçok kamu borcunun maliyetini karşılayacak şekilde belirlendi. Bu kararlar kamuoyuna duyuruldu. Resmî Gazete 'de yayımlanan geç ödeme faizine ilişkin genelgeye göre, en son 21 Temmuz 2022'de %1'den %2,5'a yükseltilen geç ödeme faizi, 14 Kasım 2023'ten itibaren %3,5'e çıkarıldı. Bu değişiklik sonucunda özellikle fazla trafik borcu olanlar, borçlarını zamanında ödememeleri halinde %3,5 oranında faiz ödemek zorunda kalacak. Hükümet idari cezalar, vergi borçları ve diğer kamu borçlarına ilişkin faiz oranlarını değiştirdi. Yeni kararla beraber geçerli faiz oranını %24'ten %36'ya çıkarıyor.

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