8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Gerçekleştirildi

8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Düzenlendi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, etkinliğin açılışında siber güvenliğin ülkeler için önemine dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Sayan'dan Önemli Açıklamalar

Sayan, dijitalleşmenin derinliğinin artmasıyla birlikte ulusal siber güvenlik politikasının ekonomik ve toplumsal sorumluluk haline geldiğine vurgu yaptı. Bu yıl dijital veri üretiminin 180 zetabaytı aşacağı öngörüsünde bulunan Sayan, dijital evrenin sağladığı fırsatların yanı sıra büyük güvenlik zorlukları da oluşturduğunu belirtti.

Siber güvenliğin artık tercihten ziyade zaruret olduğunu ifade eden Sayan, USOM tarafından yaklaşık 37 bin siber saldırının tespit edildiğini ve günde ortalama 11 milyon zararlı erişimin önlendiğini kaydetti. Bu bağlamda Türkiye'nin gelecekteki siber güvenliğine yönelik stratejilerin hayata geçirileceğini vurgulayarak, Siber Güvenlik Kanunu'nun önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Yerli ve Milli Siber Güvenlik Altyapısı

Sayan, AVCI, AZAD ve KASIRGA gibi sistemlerin Türkiye'nin güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı bağımlılığını azaltmak amacıyla yerli mühendislik çalışmalarının öneminin arttığını kaydetti.

Siber güvenliğin yalnızca devletin ve kurumların sorumluluğunda olmadığını, vatandaşların da kendi güvenlikleri için güçlü parolalar kullanmaları, iki faktörlü kimlik doğrulamaları ve güncel yazılımlar kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.

BTK Başkanı Karagözoğlu'ndan Dijital Dönüşüm Vurgusu

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dijital çağda insanların internete farklı araçlarla bağlandığını, dünya nüfusunun yaklaşık %70'inin internet kullandığını açıkladı. Karagözoğlu, tehditlerin sınır tanımadığını ve USOM gibi yapıların bu tehditleri hızlıca bertaraf etme görevini üstlendiğini bildirdi.

İnovasyon ve Yatırımlar Devam Ediyor

TBD Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, dijital çağda devletler ve kurumların dijital varlıklarını güçlendirmek adına kapsamlı stratejiler yürüttüğünü belirtti. Yenilikçi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte saldırı vektörlerinin daha sofistike hale geldiği uyarısında bulundu.

Altınsaat, kritik altyapıların korunması amacıyla gereken stratejilerin dinamik bir şekilde güncellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda, "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "8. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda, "Geleceğin Siber Ekosistemi: Güven, Direnç ve İnovasyon" temasıyla gerçekleştirildi.