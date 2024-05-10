8 taksitle arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak’tan 6 farklı yerde kaçmaz fırsat

Milli Emlak, gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Yozgat Terköy ve Eskişehir Mahmudiye'deki altı arazi, cazip ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bu fırsatla gayrimenkul sahibi olmak isteyenler için 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla araziler sunuluyor. Özellikle bölgede gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için bu fırsat oldukça çekici olabilir. Milli Emlak'ın sunduğu ödeme kolaylıkları ile arazi sahibi olmak artık daha erişilebilir hale geliyor. Bu sayede, kişiler arasında arazi mülkiyeti yaygınlaşabilir ve yatırım yapma fırsatı sunulabilir. Ayrıntılı bilgiler ve fiyatlar için Milli Emlak'ın resmi kanallarından bilgi alınabilir. İşte diğer detaylar...





MİLLİ EMLAK GAYRİMENKUL SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSAT

Yozgat Yerköy Milli Emlak ve Eskişehir Mahmudiye Milli Emlak tarafından toplamda 6 adet arazi satışa sunuldu. Yerköy'deki Milli Emlak, 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00'de 2 tarla ve 1 ham toprak arazisi için satış ihalesi düzenleyecek. Yerköy'deki arazilerin büyüklükleri 4 bin 280, 5 bin 519 ve 10 bin 490 metrekare olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 22 bin TL ile 53 bin TL arasında değişiyor.

Arazi fiyatları 110 bin TL'den başlayıp 265 bin TL'ye kadar yükseliyor ve alıcılar için 8 eşit taksit seçeneği sunuluyor. Bu fırsat, gayrimenkul sahibi olmak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Yatırımcılar, özellikle bölgedeki arazi potansiyelini değerlendirerek uzun vadeli bir yatırım yapma fırsatı elde edebilirler.

Eskişehir Mahmudiye'deki Milli Emlak tarafından sunulan diğer 3 arazi hakkında ise ayrıntılı bilgiler henüz açıklanmadı. Ancak, Yerköy'deki araziler için belirlenen fiyatlar ve ödeme koşulları, yatırımcıların dikkatini çekecek nitelikte. Bu satışlarla ilgilenenlerin ihale tarihini ve koşullarını takip etmeleri önemlidir.





Eskişehir Mahmudiye Milli Emlak, 3 adet arazi için 21 Mayıs'ta saat 10:30'da satış ihalesi düzenleyecek. Bu araziler, tarla ve ham toprak cinsindedir. Arazilerin büyüklükleri 765,28 metrekare ile 15 bin 129 metrekare arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri 161 bin TL'den başlıyor. Satış bedelleri ise 537 bin TL'den başlayarak değişiyor.

Bu fırsat, gayrimenkul yatırımcıları için önemli bir alternatif sunuyor. Eskişehir Mahmudiye'deki arazilerin çeşitli büyüklükleri ve fiyat seçenekleri, farklı bütçelere ve yatırım stratejilerine uygun seçenekler sunuyor. Ayrıca, arazilerin tarla ve ham toprak cinsinde olması, farklı amaçlara hizmet edebilecek potansiyele sahip olduklarını gösteriyor.

Geçici teminat bedellerinin makul seviyelerde olması ve satış bedellerinin çeşitli büyüklüklerdeki arazilere göre esneklik göstermesi, yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun ödeme seçenekleri sunuyor. Bu da, gayrimenkul yatırımcılarının daha kolay bir şekilde bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlıyor.

21 Mayıs'taki satış ihalesi, bölgedeki gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaratabilir ve yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ancak, ihale tarihine kadar detaylı bilgilerin ve şartnamenin incelenmesi, potansiyel alıcılar için önemli olacaktır. Bu ihale, Eskişehir Mahmudiye'deki arazi yatırımlarıyla ilgilenen herkes için önemli bir fırsat sunuyor.

Yerköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından Yozgat Yerköy'de bulunan 3 adet taşınmazın satışı açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, Yerköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde, belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacak. Satılacak taşınmazlar tarla ve ham toprak cinsinde ve fiili durumları imarsız ya da boş olarak belirlendi.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında Karlı köyünde bulunan Kaşkayası mevkisinde yer alan 2 adet tarla ve Salihli köyünde bulunan Köyönü mevkisindeki bir adet ham toprak bulunuyor. Taşınmazların büyüklükleri ve fiyatları farklılık gösteriyor. Geçici teminat bedelleri ise taşınmazların tahmini satış bedeline göre değişiyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Belgeler arasında yasal yerleşim yeri belgesi, tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge, kimlik belgesi, geçici teminata ilişkin belgeler ve tüzel kişilik belgeleri yer alıyor. İhaleye katılım için gereken belgelerin eksiksiz olarak sunulması ve belirtilen sürede teslim edilmesi önem taşıyor.

İhaleye ilişkin detaylı bilgiler ve şartname, Yerköy Milli Emlak Şefliği'nde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleyi yapma yetkisi komisyona aittir ve ihaleye katılanlar için döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. İhaleye ilişkin daha fazla bilgiye Yerköy Kaymakamlığı'nın resmi web sitesi veya Türkiye genelindeki ihale bilgilerinin yer aldığı Milli Emlak web sitesinden ulaşılabilir.