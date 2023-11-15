Mert Başaran bunu yapanın 2 milyon TL'si olur dedi! Zenginliğin anahtarını böyle verdi

Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, dikkat çeken bir yatırımı paylaşarak 245 bin liranın kısa yoldan 2 milyona nasıl çevrilebileceğinin tüyosunu paylaştı. Başaran, "Küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayın" dedi.

Mert Başaran bunu yapanın 2 milyon TL'si olur dedi! Zenginliğin anahtarını böyle verdi
Yayın Tarihi:

Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, kısa yoldan zengin olmanın sırrını paylaşarak, 245 bin lirayı 2 milyon liraya çevirmenin yolunu önerdi. Başaran, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılarak 5 yılda 2 milyon TL birikim yapmanın püf noktalarını açıkladı. Aylık ortalama 4 bin lira yatıran bir kişinin hisse senedi fonlarına yatırım yapması durumunda, 5 yılın sonunda 250 bin lira birikimi olacağını, ancak Başaran'ın önerisiyle bu miktarın 2 milyon TL'ye çıkabileceğini belirtti. Yatırım uzmanı, hisse senedi fonlarının BES'te en yüksek getiriyi sağlayan seçenek olduğunu vurgulayarak, bu fonların 5 yıllık ortalama getirisinin yüzde 30 civarında olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

altın dolar

ÜNLÜ YATIRIM UZMANI MERT BAŞARAN KISA YOLDAN ZENGİN OLMANIN SIRRINI PAYLAŞTI

Başaran, BES'e katılmak isteyenlere uzun vadeli düşünme, risk alabilme, fon dağılımını doğru yapma ve piyasa dalgalanmalarına karşı sabırlı olma önerilerinde bulundu. "Küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayın" diyerek küçük miktarları önemsememe çağrısı yaptı. Başaran'ın paylaşımında vurguladığı gibi, BES, bireylerin emeklilik dönemlerinde mali güvenliklerini artırmak amacıyla tasarlanmış, kişisel tasarrufların avantajlı bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. İşte diğer ayrıntılar...

altın dolar

Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılıma dayanır ve kişilerin emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmelerine olanak tanır. Devletin %30 katkısıyla desteklenen BES, diğer yatırım araçlarından farklı olarak bu özel avantajı sunar. Ancak katılım için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir; 10 yıl süreyle sistemde bulunmak ve 56 yaşını doldurmak şartları aranır. Başaran'ın önerisi, bu avantajlı sistemden maksimum fayda sağlamak için doğru fon seçimine ve uzun vadeli düşünceye odaklanmayı içerir.

Öne Çıkanlar
A101 sepetleri ucuza dolduracak! Ayçiçek yağı 145 TL, çiçek balı 59,90 TL'ye düştü! A101 sepetleri ucuza dolduracak! Ayçiçek yağı 145 TL, çiçek balı 59,90 TL'ye düştü!
Saçı dökülen, kepeği olanın derdi bitecek! 100 yıllık reçete ile tüm şampuanlara veda edeceksiniz Saçı dökülen, kepeği olanın derdi bitecek! 100 yıllık reçete ile tüm şampuanlara veda edeceksiniz
Dilan ve Engin Polat çiftinin talebine mahkemeden jet karar Dilan ve Engin Polat çiftinin talebine mahkemeden jet karar
Çok Okunanlar
Bu kış zor geçecek! Mutfak tüpüne okkalı zam geldi: Yeni fiyatı öğrenen çıldırdı Bu kış zor geçecek! Mutfak tüpüne okkalı zam geldi: Yeni fiyatı öğrenen çıldırdı Akaryakıt indirimi kısa sürdü: Motorine tekrar zam geliyor! Akaryakıt indirimi kısa sürdü: Motorine tekrar zam geliyor! Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Artık KDV'ye tabi olacak Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Artık KDV'ye tabi olacak Düşük gelirli ailelere e-Devlet başvurusu açıldı! Ayda 3.500 TL'lik yardım kampanyası başladı Düşük gelirli ailelere e-Devlet başvurusu açıldı! Ayda 3.500 TL'lik yardım kampanyası başladı Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara piyango vurdu! Ay sonuna kadar başvuran 10.000 TL alıyor Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara piyango vurdu! Ay sonuna kadar başvuran 10.000 TL alıyor