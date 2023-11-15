Mert Başaran bunu yapanın 2 milyon TL'si olur dedi! Zenginliğin anahtarını böyle verdi

Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, kısa yoldan zengin olmanın sırrını paylaşarak, 245 bin lirayı 2 milyon liraya çevirmenin yolunu önerdi. Başaran, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılarak 5 yılda 2 milyon TL birikim yapmanın püf noktalarını açıkladı. Aylık ortalama 4 bin lira yatıran bir kişinin hisse senedi fonlarına yatırım yapması durumunda, 5 yılın sonunda 250 bin lira birikimi olacağını, ancak Başaran'ın önerisiyle bu miktarın 2 milyon TL'ye çıkabileceğini belirtti. Yatırım uzmanı, hisse senedi fonlarının BES'te en yüksek getiriyi sağlayan seçenek olduğunu vurgulayarak, bu fonların 5 yıllık ortalama getirisinin yüzde 30 civarında olduğunu ifade etti. İşte detaylar...





ÜNLÜ YATIRIM UZMANI MERT BAŞARAN KISA YOLDAN ZENGİN OLMANIN SIRRINI PAYLAŞTI

Başaran, BES'e katılmak isteyenlere uzun vadeli düşünme, risk alabilme, fon dağılımını doğru yapma ve piyasa dalgalanmalarına karşı sabırlı olma önerilerinde bulundu. "Küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayın" diyerek küçük miktarları önemsememe çağrısı yaptı. Başaran'ın paylaşımında vurguladığı gibi, BES, bireylerin emeklilik dönemlerinde mali güvenliklerini artırmak amacıyla tasarlanmış, kişisel tasarrufların avantajlı bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. İşte diğer ayrıntılar...





Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılıma dayanır ve kişilerin emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmelerine olanak tanır. Devletin %30 katkısıyla desteklenen BES, diğer yatırım araçlarından farklı olarak bu özel avantajı sunar. Ancak katılım için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir; 10 yıl süreyle sistemde bulunmak ve 56 yaşını doldurmak şartları aranır. Başaran'ın önerisi, bu avantajlı sistemden maksimum fayda sağlamak için doğru fon seçimine ve uzun vadeli düşünceye odaklanmayı içerir.