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Ticaret Bakanı Bolat, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda İhracat Vurgusu Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'nin ihracat odaklı politikalarını ve stratejilerini anlattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:41
Ticaret Bakanı Bolat, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda İhracat Vurgusu Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, Türkiye'yi dünya genelinde temsil eden büyükelçiler ile bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, dış politikada ve ticari alanda gerçekleştirilen adımlar detaylandırıldı.

Bolat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, büyükelçilere Ticaret Bakanlığı’nın ihracat odaklı politikalarını ve 'Hedef Ülkeler ve Uzak Ülkeler Stratejisi' çerçevesindeki çalışmalarını aktardıklarını belirtti.

Konferansın amacını açıklayan Bolat, Türkiye'nin küresel ticaret pazarında daha güçlü bir konum elde ettiğini vurgulayarak, "Dışişleri Bakanlığımızın ve ülkemizin küresel alandaki temsilcileri konumunda olan diplomatlarımızla iş dünyamız başta olmak üzere ticari alandaki aktörlerimizin bayraktarlığında Türkiye'yi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz." dedi.

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