Sosyal Medya Etkileyicilerine Yönelik İkinci Eğitim Programı Tamamlandı

Sosyal Medya Etkileyicilerine İkinci Eğitim Programı

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı ikinci kez gerçekleştirildi. Programın başarıyla tamamlandığı, Ticaret Bakanlığınca yapılan sosyal medya paylaşımında duyuruldu.

Katılımcılara Sertifika Verilecek

Paylaşımda, programa katılan sosyal medya etkileyicilerine sertifikaların kısa süre içinde takdim edileceği belirtildi. Eğitimlerin amacı, sosyal medya etkileyicilerinin daha bilinçli ve sorumlu içerik üretmelerini sağlamak.

Gelecek Eğitim Programları

Bakanlık, bu tür eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de düzenlenmeye devam edeceğini açıkladı. Sosyal medya etkileyicilerinin desteklenmesi, güvenilir içerikler oluşturmalarına yardımcı olunması hedefleniyor.