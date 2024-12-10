8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, İstanbul'da Başladı

8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, "Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" teması ile İstanbul'da başladı. Kongrenin açılışında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, piyasalardaki büyüme vizyonunu vurguladı ve İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma hedefinden bahsetti.

Piyasalarda Büyüme ve Yenileme

Ergun, Borsa İstanbul Grubu olarak, şirketlerin ve yatırımcıların sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanmaları için çalıştıklarını açıkladı. Şirketlere, güçlü öz kaynak ve ortaklık kültürü ile sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak amacıyla halka arz olmaya davet ettiklerini ifade etti. Ergun, "Son dört yılda borsamızda 177 şirket işlem görmeye başladı ve bu şirketlerin halka arzından 176 milyar lira kaynak sağlandı." dedi. Ayrıca, işlem gören şirket sayısının 570'e ulaştığını belirtti.

Teknoloji Destekli Finansal Eğitim

Geliştirdikleri BISTECH Teknoloji Sistemi ile yatırımcılara kesintisiz hizmet sunduklarını vurgulayan Ergun, bu sistem sayesinde finansal okuryazarlık çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti. BISTECH Teknoloji Akademisi aracılığıyla üniversitelerle işbirliği yaparak insan kaynağını güçlendirdiklerine dikkat çekti.

Üçüz Dönüşüm ve Sermaye Piyasaları

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, kongrede yaptığı konuşmada, üçüz dönüşümün önemine vurgu yaptı. Karagöz, "Sermaye piyasalarının derinleşmesi, şirketlere, yatırımcılara ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacak." dedi.

Ayrıca, Karagöz, kadınların iş hayatına katılımı ve yönetim kurullarında etkinliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Sermaye piyasalarının bu yılki performansına da değinen Karagöz, "Salgın sonrası talep ve arzda rekor büyüme sağlandı." şeklinde konuştu.

Kongrenin Detayları

570 üzerinde şirketin işlem gördüğü borsamızda etkinliğin önemi büyük. Bu yılki kongrede 12 panel ve 16 eğitim modülü olmak üzere toplam 28 oturum gerçekleştirileceği belirtiliyor. Kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer önemli isimler de katıldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sekiz yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşma yaptı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sekiz yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşma yaptı.