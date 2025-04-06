DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.124.324,07 0,46%

8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu Antalya'da Sona Erdi

Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu gala yemeğiyle kapanış yaptı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:53
8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu Antalya'da Sona Erdi

Antalya'da perşembe günü başlayan 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum), görkemli bir gala yemeğiyle sona erdi.

IMWF Organizasyon Komitesi tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya’nın ev sahipliğinde ve Inventum Global iş birliğiyle gerçekleştirilen forum, 40 ülkeden dünyanın önde gelen MICE ve düğün sektörü profesyonellerini bir araya getirdi.

Küresel işbirliklerinin güçlendirilmesini ve sektör trendlerinin belirlenmesini hedefleyen bu forum, yeni iş fırsatları oluşturularak gelecekteki işbirlikleri için önemli zeminler kazandırdı.

Sektör açısından oldukça verimli geçen etkinlik, şeflerin özel olarak hazırladığı menü ve eğlenceli gala yemeğiyle taçlandırıldı.

Etkinlikte, Türk Hava Yolları, Regnum Carya ve Inventum Global temsilcilerine katkılarından ötürü özel ödüller takdim edildi. Diğer sponsor ve partnerler de teşekkür plaketleriyle onurlandırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu Antalya'da Sona Erdi
2
Kaldıraçlı Döviz İşlemleri Yapan 38 Siteye Erişim Engeli Getirildi
3
10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı
4
Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Kuruldu: Üniversitelerde Yenilikçi Fikirler Desteklenecek
5
TZOB Başkanı Bayraktar, Gençleri Tarıma Yönlendirmek İçin Acil Önlemler Alınmalı
6
Antalya'da Düğün ve Kongre Turizmi Zirvesi: IMWF 2025
7
Lapseki'de Yoğun Çiçeklenme, Rekolte Beklentisini Artırdı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor