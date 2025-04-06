8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu Antalya'da Sona Erdi

Antalya'da perşembe günü başlayan 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum), görkemli bir gala yemeğiyle sona erdi.

IMWF Organizasyon Komitesi tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya’nın ev sahipliğinde ve Inventum Global iş birliğiyle gerçekleştirilen forum, 40 ülkeden dünyanın önde gelen MICE ve düğün sektörü profesyonellerini bir araya getirdi.

Küresel işbirliklerinin güçlendirilmesini ve sektör trendlerinin belirlenmesini hedefleyen bu forum, yeni iş fırsatları oluşturularak gelecekteki işbirlikleri için önemli zeminler kazandırdı.

Sektör açısından oldukça verimli geçen etkinlik, şeflerin özel olarak hazırladığı menü ve eğlenceli gala yemeğiyle taçlandırıldı.

Etkinlikte, Türk Hava Yolları, Regnum Carya ve Inventum Global temsilcilerine katkılarından ötürü özel ödüller takdim edildi. Diğer sponsor ve partnerler de teşekkür plaketleriyle onurlandırıldı.