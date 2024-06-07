81 ildeki emeklilere yüzde 20 indirim yapılacak! Artık daha az ödeyecekler

Emeklilere güzel haber! Yüzde 20 indirim yürürlüğe girdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE YÜZDE 20 İNDİRİM

Ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen gruplardan biri olan emekliler yapılan kampanyaları yakından takip ediyorlar. Yapılan son duyurulara göre emekli vatandaşlara şehirler arası yolculuklarında yüzde 20 indirim uygulanacak.





Karar Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı ve karar göre emekli olduğunu belgeleriyle ibraz eden vatandaşlar otobüs biletlerinde yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda emeklilerin kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli olarak faydalanabileceklerini de açıklamıştı.