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81 ildeki tapu sahiplerinin sadece 2 günü kaldı! Ödemeyen ah vah edecek

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için birinci taksit ödemeleri sona erdi! Aman dikkat, bu ödemeyi yapmayan konut sahipleri her ay faiz borçlanacak! İşte Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerine dair dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken her şey...

Yayın Tarihi: 04.06.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 17:47
81 ildeki tapu sahiplerinin sadece 2 günü kaldı! Ödemeyen ah vah edecek

Bilindiği üzere konut ya da herhangi bir gayrimenkul sahibinin ödemesi gereken bazı vergiler ve uygulaması gereken bazı yükümlülükler bulunuyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olan ev sahipleri, ödenmesi gereken vergilerin ödenmemesi durumunda faiz cezasına maruz kalabiliyor. Söz konusu zorunlu ödemelerden biri de Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi olarak öne çıkıyor. 

Ev sahiplerinin ödemek zorunda olduğu bir diğer vergi olarak bilinen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi, her yıl taksitli olarak ödeniyor. Bu nedenle de ev sahiplerinin ödeme tarihlerini kaçırmaması, taksit planına uyması gerekiyor. Peki, ev sahibi taksit ödemelerini düzenli yapmazsa ne olur? Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi gecikme faizi ne kadar? İşte Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi hakkında bilinmesi gerekenler. 

Vergi ödemelerinde son gün uyarısı yapıldı! 

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için artık süre sona erdi. Altın İki eşit taksitte ödenen bu verginin ilk taksitinin son ödeme günü 31 Mayıs Cuma olarak belirlenmişti. Yani, dün emlak vergilerinin ödemeleri sona erdi. Yani dün günün son saatlerine kadar ödeme yapmayanlar 1 Haziran 2024 itibarıyla faize maruz kalmaya başladı. 

emlak ve çevre temizlik vergisi

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödenmezse ne olur? 

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi eğer vaktinde ödenmezse, her ay için faiz uygulanır. Her ay uygulanan gecikme faizi yüzde 3.5 olurken, ödenmeyen vergilerin ileriki dönemlerde daha yüksek maliyetlere sebep olabileceği de bilinen gerçekler arasında yer alıyor. 

Vergi ödemeleri ve gecikme faizi hakkında bilgi almak için ise göz konusu gayrimenkulün bulunduğu il ya da ilçelerdeki belediyelere başvurmak gerekiyor. Aynı zamanda bu vergi, e-Devlet üzerinden de görünebiliyor. 2024 yılında yüzde 29.23 oranında artırılan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi bina, arsa, arazilerde uygulanıyor. Ancak uygulanan oran arsa, arazi ve binaya göre farklılık gösteriyor. 

Aman dikkat! Vaktinde ödemeniz gerekiyor 

Öte yandan vergiler, yasal olarak ödemek zorunda olduğumuz maliyetler olduğundan, özellikle ev sahiplerinin bu uyarıları dikkate alması gerekiyor. Her yıl ödenmek zorunda olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi, iki taksit halinde de pay edilebiliyor. İki taksit şeklinde ödense de ödeme tarihlerinin kaçırılmaması gereken bu vergiyi ödemeyenler ise faiz uygulaması nedeniyle daha fazla ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle de gayrimenkul sahiplerinin ödemelerin tarihlerini kaçırmaması öneriliyor.

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