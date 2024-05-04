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81 ile kara haber tez ulaştı! Bir gecede 150 TL birden zam geldi!

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen doğalgaz yardımıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 20:45
81 ile kara haber tez ulaştı! Bir gecede 150 TL birden zam geldi!

Türkiye genelinde bildiğiniz gibi pek çok kişi doğalgaz kullanmaktadır. Tüm doğalgaz kullanıcılarını yakından ilgilendiren haber geldi. 2023 yılında başlatılan doğalgaz desteğine başvurular bugün itibariyle sona erdi. Her eve 25 metreküp doğalgaz desteği sağlayan kampanyayla siz de mayıs ayında doğalgaz faturalarınızı kolay bir şekilde ödeyebileceksiniz. 

Devlet tarafından verilen doğalgaz desteği uygulamasında sona gelindi. Bildiğiniz gibi her hanenin doğalgaz faturasına ek olarak 200 TL eklenmesi anlamına gelmekte. Devlet tarafından verilen bu ödemeyle beraber vatandaşlar mayıs ayından itibaren doğalgaz kullanım miktarları sabit kalsa dahi yüksek fatura ödemek zorunda kalacaksınız. 

Doğalgaz Destek Ödemesi Yapılıyor! 

Doğalgaz destek

1 Mayıs tarihinden itibaren bütün Türkiye genelinde doğalgaz faturalarına 25 metreküplük bir bedel eklenecek. Bu destek ödemesiyle beraber vatandaşın enerji tüketimini gözden geçirmesi ve mümkünse tasarruf yapılması önerilmektedir. Bu durum da uzun vadede faturalar üzerine olumlu etki yaratmaktadır. 

Ücretsiz olarak sunulan doğalgaz desteğinin ardından mayıs ayından itibaren evlere yansıyacak olan ekstra 200 TL'lik yük vatandaşın ekonomik planlamasında yeni düzenlemeler yapmasını gerektirecek. Bu destek ödemesinden faydalanmak isteyen kişilerin başvuru yapması gerekmekte. Başvuru şartını karşılayan kişiler başvurularını yaptıktan sonra uygun bulunduğu takdirde ödeme hesaplarına yatırılacak. 

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