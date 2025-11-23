88 yaşındaki Emine Aksoy Akseki'de zeytin hasadında

Akseki Çukurköy'de yaşayan 88 yaşındaki Emine Aksoy, 7 yaşından beri çiftçilik yapıyor; ailesiyle imece usulüyle zeytin hasadını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:17
88 yaşındaki Emine Aksoy Akseki'de zeytin hasadında

88 yaşındaki Emine Aksoy Akseki'de zeytin hasadında

Antalya'nın Akseki ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Emine Aksoy, ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yapmayı bırakmadı. Küçük yaşlardan bu yana toprağı bir yaşam biçimi haline getiren Aksoy, 7 yaşında annesinin eline çapa ve çükür verdiği günden bu yana tarlalarını bırakmadığını ifade ediyor.

"İnsan çalışırsa yaşlanmaz"

Sabah güneş doğmadan kalkan Emine nine, "İnsan çalışırsa yaşlanmaz" diyor. Akseki'de zeytin hasadının sürdüğü bu günlerde Aksoy, her yıl olduğu gibi tarlasına gidip zeytinlerini toplamaya devam ediyor.

"Zeytin hasadını yaparken gençlere taş çıkartıyor"

Aksoy, 4 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, "Köyümüzde herkesin zeytin ağaçları var. Zeytin yalnız toplanmaz, mutlaka yardımlaşarak toplanır. 3 oğlum, bir kızım var. Zeytin zamanı hepsi bir araya gelip bana destek olup yardım ederler. On gündür zeytin topluyoruz. Zeytinlerimizi Manavgat'ta fabrikada yağ yaptırıyoruz. İhtiyacımız kadarını ayırıp fazlasını satacağız. Anamdan doğdum doğalı çiftçilik yapıyorum. Bu yaşıma rağmen çalışmaktan bıkmadım." diye konuştu.

Aksoy, eskiden ormandan arazi çıkarıp ekip biçtiklerini hatırlatarak, "Ekilmemiş yer bırakmazlardı. Şimdiki nesil ne ekiyor ne dikiyor" dedi.

Oğlu ve damadı hasadı anlattı

Oğlu Mehmet Ali Aksoy, Çukurköy Mahallesi'nde yaşadığını ve yaklaşık 50 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "Topladığımız zeytinleri Manavgat’a götürüp yağ yaptırıyoruz. İhtiyacımız fazlasını satacağız. Bu yıl geçen yıla göre zeytin rekoltesi daha iyi. Son yağan yağmurdan sonra zeytinler kabardı, daha iyi oldu. Geçen yıl çok zayıftı. Bu yıl daha iyi" dedi.

Damadı Ali Ersoy ise hasadın imece usulüyle yapıldığını anlattı: "Zeytinleri geçen yıla göre iyi daha kabarık gördük. Toplaması daha kolay, daha verimli, daha zevkli. Her türlü ufak tefek ağaçları topluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyacımızı bir şekilde ayırıyoruz, fazla gelirse satıyoruz. Zeytinler ailecek yardımlaşma ile topluyoruz. Kalabalık olursa verim artıyor. Her türlü birbirimize destek oluyoruz, dolayısıyla daha çabuk bitiyor. Zeytin biraz fazla beklerse çürür. Çürümesini engellemek için yardımlaşma şart. Biz de yardımlaşa, yardımlaşa bu işleri bitiriyoruz."

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİ ÇUKURKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 88 YAŞINDAKİ EMİNE AKSOY, İLERLEYEN...

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİ ÇUKURKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 88 YAŞINDAKİ EMİNE AKSOY, İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN ÇİFTÇİLİK YAPMAYI BIRAKMADI.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİ ÇUKURKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 88 YAŞINDAKİ EMİNE AKSOY, İLERLEYEN...

İLGİLİ HABERLER

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Leklek Fasulyesi Canlanıyor: 15 Üreticiye 150 Kilo Tohum Desteği
2
Elektrik faturalarına gizli zam: 4 bin Kilowatt’ı aşana yüzde 150-160 artış uyarısı
3
Bursa 250'de Net Satışlar %43 Arttı: 1,467 Trilyon TL ile Oyak Renault Zirvede
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'ne Ziyaret
5
Beyaz Saray'dan kurumlara 'kapanma planlarını uygula' talimatı
6
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.141,58 Puan
7
Hyundai Assan, İstanbul'da Gelecek Teknolojileri için Yeni Laboratuvar Açtı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor