88 yaşındaki Emine Aksoy Akseki'de zeytin hasadında

Antalya'nın Akseki ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Emine Aksoy, ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yapmayı bırakmadı. Küçük yaşlardan bu yana toprağı bir yaşam biçimi haline getiren Aksoy, 7 yaşında annesinin eline çapa ve çükür verdiği günden bu yana tarlalarını bırakmadığını ifade ediyor.

"İnsan çalışırsa yaşlanmaz"

Sabah güneş doğmadan kalkan Emine nine, "İnsan çalışırsa yaşlanmaz" diyor. Akseki'de zeytin hasadının sürdüğü bu günlerde Aksoy, her yıl olduğu gibi tarlasına gidip zeytinlerini toplamaya devam ediyor.

"Zeytin hasadını yaparken gençlere taş çıkartıyor"

Aksoy, 4 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, "Köyümüzde herkesin zeytin ağaçları var. Zeytin yalnız toplanmaz, mutlaka yardımlaşarak toplanır. 3 oğlum, bir kızım var. Zeytin zamanı hepsi bir araya gelip bana destek olup yardım ederler. On gündür zeytin topluyoruz. Zeytinlerimizi Manavgat'ta fabrikada yağ yaptırıyoruz. İhtiyacımız kadarını ayırıp fazlasını satacağız. Anamdan doğdum doğalı çiftçilik yapıyorum. Bu yaşıma rağmen çalışmaktan bıkmadım." diye konuştu.

Aksoy, eskiden ormandan arazi çıkarıp ekip biçtiklerini hatırlatarak, "Ekilmemiş yer bırakmazlardı. Şimdiki nesil ne ekiyor ne dikiyor" dedi.

Oğlu ve damadı hasadı anlattı

Oğlu Mehmet Ali Aksoy, Çukurköy Mahallesi'nde yaşadığını ve yaklaşık 50 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "Topladığımız zeytinleri Manavgat’a götürüp yağ yaptırıyoruz. İhtiyacımız fazlasını satacağız. Bu yıl geçen yıla göre zeytin rekoltesi daha iyi. Son yağan yağmurdan sonra zeytinler kabardı, daha iyi oldu. Geçen yıl çok zayıftı. Bu yıl daha iyi" dedi.

Damadı Ali Ersoy ise hasadın imece usulüyle yapıldığını anlattı: "Zeytinleri geçen yıla göre iyi daha kabarık gördük. Toplaması daha kolay, daha verimli, daha zevkli. Her türlü ufak tefek ağaçları topluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyacımızı bir şekilde ayırıyoruz, fazla gelirse satıyoruz. Zeytinler ailecek yardımlaşma ile topluyoruz. Kalabalık olursa verim artıyor. Her türlü birbirimize destek oluyoruz, dolayısıyla daha çabuk bitiyor. Zeytin biraz fazla beklerse çürür. Çürümesini engellemek için yardımlaşma şart. Biz de yardımlaşa, yardımlaşa bu işleri bitiriyoruz."

