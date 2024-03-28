A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Emekli maaşlarına ek olarak yapılan ödemeler, kamuoyunun yakın takibinde. Son günlerde artan açıklamalar arasında ise Finansbank'tan gelen promosyon duyurusu dikkat çekiyor. QNB Finansbank, son dakika açıklamasıyla emeklilere 8 bin Türk Lirası nakit promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamaya göre, "Emeklilere 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" adıyla bir kampanya başlatıldı. Bu ödemelerin detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor. 8 bin lira nakit promosyonun yanı sıra, bin 200 liraya varan ek ödüller de verileceği belirtiliyor. Ayrıca, "Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 8.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanın." şeklinde yapılan duyuru, emekliler arasında büyük ilgi uyandırıyor.





QNB FINANSBANK'TAN 9.200 TL'YE VARAN PROMOSYON





Mart ayında bankaların promosyon kampanyaları devam ederken, QNB Finansbank, emeklilere özel bir kampanya ile dikkat çekiyor. "8.000 Türk Lirası'na kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 Türk Lirası indirim olmak üzere toplamda 9.200 Türk Lirası'na varan emeklilik ödülü" adlı kampanya kapsamında, emeklilerin maaşlarına ek olarak önemli avantajlar sunuluyor.

Bu kampanya ile emekliler, maaşlarına ek olarak 8 bin Türk Lirası'na kadar nakit ödeme alma fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 Türk Lirası indirim gibi ek avantajlar da sunuluyor.

Maaş aralıklarına göre belirlenen ödeme tablosuna göre:

Aylık maaş tutarı 0-3.499 Türk Lirası aralığındaki emeklilere 4.800 Türk Lirası promosyon,

Aylık maaş tutarı 3.500-7.499 Türk Lirası aralığındaki emeklilere 5.600 Türk Lirası promosyon,

Aylık maaş tutarı 7.500-9.999 Türk Lirası aralığındaki emeklilere 7.200 Türk Lirası promosyon,

Aylık maaş tutarı 10.000 Türk Lirası ve üzerinde olan emeklilere ise 8.000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılacak.

31 Mart tarihine kadar promosyon ödemelerinden faydalanabilecek olan emekliler, QNB Finansbank ile anlaşarak maaşlarını 3 yıl boyunca bu bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri halinde ödemelerini 3 gün içinde hesaplarına aktarabilecekler.