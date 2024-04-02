A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Temmuz 2024'e yaklaştıkça, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar, maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla bekliyorlar. Son açıklamalara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında emeklilere yapılacak zammı gündeme getirdi. Ancak, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusu hala netlik kazanmış değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da yaptığı konuşmada, Temmuz 2024 ara zammının gündeme gelmesiyle birlikte, emeklilerin ne kadar zam alacakları daha da merak konusu haline geldi. Erdoğan, "Temmuz'da Ocak - Temmuz enflasyon verilerine göre emeklilere zammı tekrar görüşeceğiz" ifadeleriyle yaklaşan zammın belirlenme sürecine ışık tuttu.





Uzmanlar, Temmuz ayı için enflasyon beklentilerini değerlendirirken, Ocak ve Şubat enflasyon verilerinin açıklandığını, Mart 2024 enflasyon oranı beklentisini de dikkate aldıklarını belirtiyorlar. Bu doğrultuda, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı etkisiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam tahminlerini yapıyorlar.

Şu an için en düşük emekli maaşının Temmuz 2024'te ne kadar olacağı kesinlik kazanmamış olsa da, uzmanlar enflasyon beklentileri ve refah payı eklemesiyle birlikte 13.500 TL ile 14.000 TL arasında bir artış öngörüyorlar. Ancak, zammın %50'ye varması durumunda en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye çıkabileceği de göz ardı edilmiyor.