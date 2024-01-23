A101 haftanın yıldızları belli oldu! Dev çamaşır deterjanı 109 TL’ye, Çaykur çay 69 TL’ye düşüyor

A101 marketler, haftanın yıldızları kampanyası ile her hafta birbirinden farklı ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. Bu hafta ise oldukça uygun fiyatlarla bir çok ürünü satışa çıkardı. Çikolata, sprey temizleyici, yüz temizleme jeli, mısır gevreği, Çaykur Çay, sıvı çamaşır deterjanı gibi ürünler A101 market raflarında yerini aldı. Sizler de birbirinden uygun fiyatlarla A101 marketlerin haftanın yıldızlarından faydalanmak istiyorsanız; bu fırsat kesinlikle kaçmaz! İşte A101 marketlerin uygun fiyatlarla satışa çıkartmış olduğu haftanın yıldızları indirimli ürünler...

İKI FARKLI ÇAMAŞIR DETERJANI 109 TL’YE DÜŞÜYOR

A101 market zincirleri her hafta birbirinden farklı ürünleri haftanın yıldızlarıyla uygun fiyatları satışa çıkartıyor. Bu hafta satışa çıkarmış olduğu ürünlerde ise Rinso sıvı deterjanın iki farklı çeşiti göze çarptı Kasa arkasında yer alacak bu indirimli ürünler normalde 149,50 TL’den satışta iken, indirimli şekilde 109 TL’ye satılacak. Sıvı deterjan renkli 3 litre, sıvı deterjan kömür siyahlığı 3 litre ürünleri A101 zincirlerinde sizleri bekliyor.





ÇAY TİRYAKILERİNİN EN SEVDİĞİ ÇAY 69 TL’YE DÜŞÜYOR

Çay tiryakilerinin en yakından takip ettiği Çaykur Rize turist çayı 500 gr, A101 haftanın yıldızları kampanyası ile birlikte kasa arkasında yer aldı. Kampanya doğrultusunda normal 76 TL’ye satışa çıkartılan Çaykur Rize turist çayı indirimle beraber 69 TL’ye kadar düşüyor. Dilerseniz mağazadan dilerseniz de A101 KAPIDA uygulamasından indirimli şekilde satışa çıkartılmış olan bu ürünleri satın almanız mümkün. İşte A101 haftanın yıldızlarında indirimli şekilde satışa çıkartılan tüm ürünler...