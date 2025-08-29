AA Finans Ağustos Enflasyon Beklentisi: TÜFE %1,79

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi: Ağustosta TÜFE %1,79 Artış Beklentisi

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete 25 ekonomist katıldı.

Anketin öne çıkan bulguları

Ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda %1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı için aylık enflasyon beklentileri %1,50 ile %2,20 aralığında yer aldı.

Bu aylık beklentiye göre, bir önceki ay %33,52 olan yıllık enflasyonun ağustosta %32,63'e gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos itibarıyla %29,70 seviyesinde bulundu.

Hatırlatmak gerekirse, Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında %2,06 artış kaydetmişti.

2025 Yılı Aylar İtibarıyla Beklenti ve Gerçekleşmeler

Ocak: Yıl sonu beklentisi %27,58 — Aylık beklenti %4,29 — Gerçekleşme %5,03

Şubat: Yıl sonu beklentisi %28,67 — Aylık beklenti %2,97 — Gerçekleşme %2,27

Mart: Yıl sonu beklentisi %30,62 — Aylık beklenti %2,87 — Gerçekleşme %2,46

Nisan: Yıl sonu beklentisi %31,16 — Aylık beklenti %3,24 — Gerçekleşme %3,24

Mayıs: Yıl sonu beklentisi %31,17 — Aylık beklenti %2,10 — Gerçekleşme %1,53

Haziran: Yıl sonu beklentisi %30,41 — Aylık beklenti %1,53 — Gerçekleşme %1,37

Temmuz: Yıl sonu beklentisi %30,32 — Aylık beklenti %2,34 — Gerçekleşme %2,06

Ağustos: Yıl sonu beklentisi %29,70 — Aylık beklenti %1,79

AA Finans'ın anketi, piyasaların ve karar vericilerin enflasyon görünümüne ilişkin beklentileri takip etmesi açısından önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.