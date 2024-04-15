Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

İkinci el piyasada temiz ve uygun fiyatlı araç bulmak imkansız bir duruma ulaşmıştır. Bu nedenle insanlar yeni bir araba satın almak için gelirlerini riske atmak istemiyorlar. Ancak sıfır otomobil fiyatlarının hızla artması da halkın elini kolunu bağlamakta. Ancak Fiat ile Citroen marka otomobillerin satışa sunulması, ulusal bir hayal olan yeni otomobil satın almayı gerçeğe dönüştürebilir. Artan fiyatlar insanları ekonomik alternatifler aramaya zorluyor.





Bu alternatiflerden birisi de Fiat Fiorino, diğeri de Citroen Ami modeliydi. Fiat Fiorino ile Citroen Ami, pazarda artan otomobil fiyatları arasında öne çıkan iki model. Bu araçlar sırasıyla ise 668.900 TL ile 437.000 TL olarak rekabetçi fiyatlara sahip olup, artan otomobil fiyatlarıyla mücadelede halkın seçeneklerinden biri haline geliyor. Fiorino, ticari amaçlı. Ami ise şehir gezileri için mükemmeldir.





Günümüz ekonomik şartlarına göre Citröen Ami'nin fiyatı 437 bin lira. Bu arabanın elektrikli olması ve boyutlarının küçük olması halk tarafından tercih edilmesinin sebeplerinden biri. Fiat Fiorino'nun fiyatı ise 668.900TL'den başlıyor. Hem profesyonellerin hem de ailelerin tercih etmesi onu popüler araçlardan biri haline getiriyor.