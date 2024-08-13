Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ekonomiye 4.8 Milyar Dolar Katkı Sağladı

Yenilenebilir Enerji ile Ekonomik Katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edilme oranının artmasıyla birlikte, yılın ilk altı ayında ekonomiye toplam 4,8 milyar dolar katkı sağladığını açıkladı.

İthalata Bağımlılığı Azaltma Hedefi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yenilenebilir enerjinin gücü sayesinde enerjide ithalata olan bağımlılığımızı azaltıyoruz. Enerjimizi etkin bir şekilde kullanarak arz güvenliğimizi artırıyoruz," ifadeleri yer aldı.

Önemli Bir İnfografik

Yapılan paylaşımda sunulan infografikte, yılın ilk yarısında yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle toplamda 14,5 milyar metreküp doğal gaz ithalatının engellendiği vurgulanarak, toplam ekonomik katkının 4,8 milyar dolar olduğu kaydedildi.