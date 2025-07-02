Tüketiciler Birliği'nden Faturalarda Kısmi Ödeme Önerisi

Tüketiciler Birliği'nden Kısmi Ödeme Çağrısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğal gaz faturalarında kısmi ödemenin kabul edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile görüşeceklerini duyurdu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, son ödeme tarihi gelen faturalarını ödemek isteyen vatandaşların karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Kısmi ödeme yapmak isteyen fakat karşıladığı olumsuzluklar nedeniyle sıkıntı yaşayan tüketicilerin mağduriyetine dikkat çekti.

Şahin, "Faturayı tamamen ödeyemeyen vatandaşların kısmi ödeme yapması durumunda faiz borcuna girmek istemediğini" belirtti ve şöyle devam etti: "Diyelim ki bir vatandaş son gün doğal gaz faturasını ödemeye gidiyor, fatura bedeli 10 bin lira ve cebinde 9 bin 500 lira var. Karşı taraf 'Ya tam ödeyeceksiniz ya hiç' diyor. Bu durum, vatandaşları zor durumda bırakıyor."

Aynı zamanda bir depozito verildiğini hatırlatan Şahin, "Bu depozitodan faydalanılabilir. Faiz işletilmeden, bir süre verilerek tamamlanmasını talep edebiliriz. Biz, vatandaşın kısmi ödemesinin kabul edilmesini istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Şahin, faturaların kısmi ödemesi için EPDK'ye resmi başvuruda bulunacaklarını ve bu kapsamda gerekli adımları atacaklarını sözlerine ekledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin (sağ 2), elektrik, su ve doğal gaz faturalarında kısmi ödeme yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuracaklarını söyledi.