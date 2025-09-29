AA Finans Eylül Enflasyon Beklenti Anketi: Aylık TÜFE %2,47 Beklentisi

AA Finans anketine göre ekonomistler eylülde TÜFE'nin aylık %2,47 artacağını, yıllık enflasyonun %32,31'e gerileyeceğini öngörüyor.

AA Finans Eylül Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin etti.

Anket Katılımcıları ve Tarih

Ankete 26 ekonomist katıldı. AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi bu katılımla sonuçlandı.

Aylık ve Yıllık Beklentiler

Ankette ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 olarak kaydedildi. Katılımcıların eylül ayı için beklenti aralığı yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Anketteki aylık beklenti ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

2025 Yıl Sonu Beklentisi

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 olarak bildirildi. Yıl sonu beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

Hatırlanacağı üzere Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 2,04 artış kaydetmişti.

2025 Aylık Beklenti ve Gerçekleşmeler

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Ocak — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 27,58; Aylık Beklenti: yüzde 4,29; Gerçekleşme: yüzde 5,03

Şubat — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 28,67; Aylık Beklenti: yüzde 2,97; Gerçekleşme: yüzde 2,27

Mart — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 30,62; Aylık Beklenti: yüzde 2,87; Gerçekleşme: yüzde 2,46

Nisan — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 31,16; Aylık Beklenti: yüzde 3,24; Gerçekleşme: yüzde 3,24

Mayıs — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 31,17; Aylık Beklenti: yüzde 2,10; Gerçekleşme: yüzde 1,53

Haziran — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 30,41; Aylık Beklenti: yüzde 1,53; Gerçekleşme: yüzde 1,37

Temmuz — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 30,32; Aylık Beklenti: yüzde 2,34; Gerçekleşme: yüzde 2,06

Ağustos — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 29,70; Aylık Beklenti: yüzde 1,79; Gerçekleşme: yüzde 2,04

Eylül — Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi: yüzde 30,09; Aylık Beklenti: yüzde 2,47

