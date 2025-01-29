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AA Finans'ın Ocak Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans’ın anketine göre, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,29 artması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:01
AA Finans'ın Ocak Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları

AA Finans, ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 artacağını tahmin ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti, 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleşti. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 olarak belirlendi. Beklentiler ise yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında şekillendi.

Yüzde 4,29'luk ortalamaya göre, bir önceki ayda yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun %41,11'e düşmesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Hatırlatmak gerekirse, Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış göstermişti.

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