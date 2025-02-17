Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,13'lük bir artışla 9.890,23 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 12,64 puanlık bir artış kaydederek %0,13 yükseldi.

Bankacılık endeksi %0,14, holding endeksi ise %0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise %0,97 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu. En çok kaybettiren sektör ise %0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak öne çıktı.

Geçtiğimiz Cuma günü, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenmiş ve BIST 100 endeksi günü %0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda ise, ABD’nin gümrük vergisi politikalarının etkilerine ilişkin endişelerle yön arayışı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin adımları, enflasyon ve resesyon ikileminin dünya ekonomileri üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu vurgulandı.