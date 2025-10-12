AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'de ICARUS birinci oldu

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan "AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0"ın 48 saatlik yüz yüze geliştirme dönemi, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda; AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle düzenlendi.

Ödüller ve jüri değerlendirmesi

Ödül törenine AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ile Oğuz Enis Peru ve Ziraat Teknoloji Analitik Uygulamalar Grup Yöneticisi Oğuz Kaya katıldı.

Jüri; AA Teknoloji Koordinatörü Emre Cebişli, AA Dijital Haberler Direktörü Mustafa Fuat Er, AA Marka Yönetimi Müdürü Emre Kuzuoğlu, BUG Lab Kurucu Direktörü Doç. Dr. Güven Çatak ve DIGIAGE Direktörü Emre Yıldızdan oluştu. Değerlendirme sonucu "ICARUS" takımı birinci, "NEWSVOYAGE" ikinci ve "Yapay Kalemler" üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü ise "Aureum" takımı aldı.

Birinci olan takım ödülünü Serdar Karagöz'ün elinden alırken, ikinci takıma Erkam Tüzgen ve üçüncü takıma ise Oğuz Kaya ödüllerini takdim etti.

Tüzgen: "AA yaptığımız işlerin sesini duyuran kurum"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, törende AA ile gerçekleştirilen işbirliklerinin verimli olduğunu belirtti. Tüzgen, "AA yaptığımız işlerin sesini duyuran kurum. Bunun için hepimizin kendilerine müteşekkir olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin sesini sadece Türkiye'nin değil tüm dünyada mazlumların sesini, adaletin sesini duyuran bir kurumumuz olduğu için de aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak böyle bir kuruma sahip olduğumuz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin hedefini vurgulayarak teknolojiyi tüketen değil üreten bir ülke olmak istediklerini söyledi. Konuşmasında TEKNOFEST kuşağına dair beklentilerini anlattı ve Türkiye'nin son 10 yılda teknoloji üretme algısının nasıl değiştiğine değindi: "Biz bunun da bir adım ötesine geçip, biz yapabiliriz, en iyisini biz yapabiliriz... Teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olmak bunu gerektirir."

Ayrıca Tüzgen, teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden bir ülke olma hedefini paylaştı ve AA ile işbirliklerinde kendilerini çoğu zaman "daha çok alan, az veren taraf" gibi hissettiklerini aktardı. DIGIAGE işbirliğiyle Doğu Avrupa'da düzenlenen etkinlik sonrası gelen uluslararası talepleri örnek gösterdi ve AA'ya teşekkür etti.

Bilişim Vadisi'nin vizyonu ve Terminal İstanbul Projesi

Tüzgen, geçen yıl düzenlenen hackathondan iki ekibin Bilişim Vadisi bünyesinde şirketini kurup AR-GE faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. "İnşallah hep birlikte önce ülkemizi sonra dünyayı değiştirecek işleri hayata geçireceğiz," diyen Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'yi teknoloji ve girişimcilik ülkesi yapma misyonunu vurguladı.

Projelerinden biri olarak Terminal İstanbul Projesi'ni anlatan Tüzgen, Atatürk Havalimanı'nı girişimcilik merkezine dönüştürme hayalinden söz etti: "Atatürk Havalimanı'nı bir girişimcilik merkezi haline getirelim... Böyle bir global hub haline gelsin."

Takım kaptanlarının değerlendirmeleri

Ödül töreni sonrası konuşan ICARUS Takım Kaptanı Gökdeniz Kuruca, organizasyonun ve ortamın çok iyi olduğunu, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Kuruca projesini şöyle anlattı: "Projemiz... bir sosyal medya platformu uygulaması yarattık. Bu platformun içerisinde yapay zeka ürünlerimizle beraber bir video üretiyoruz ve bu videoyu aynı bildiğimiz sosyal medya platformunda olduğu gibi kaydırmalı bir şekilde kullanıcılara sunuyoruz. Bunun haricinde oyunlaştırma öğelerimizle kullanıcıları projenin içinde tutmaya çalışıyoruz."

NEWSVOYAGE Takım Kaptanı Seval Sorak, 48 saatlik yoğun mücadeleyi ve organizasyonun özeniyle hazırlığını vurguladı. Projelerinin adını "Anadolu Haber Zaman Tüneli" olarak açıklayan Sorak, arşiv verilerine dayalı, oyunlaştırılmış bir web arayüzü ve yapay zeka destekli özetleme ve seslendirme özelliklerinden söz etti.

Yapay Kalemler Takım Kaptanı Sema Erol ise AA'nın süreci çok iyi planladığını, mentörlerin hem online hem İstanbul etabında önemli destek sağladığını ifade etti. Erol, ekiplerinin projesinin haberlerin önem derecelerini tek bakışta gösterme özelliğiyle öne çıktığını belirtti.

