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AB 2025'te 160 Milyar Euro Tahvil İhraç Edecek

Avrupa Birliği, 2025'te 160 milyar avroluk tahvil ihracıyla Ukrayna'yı desteklemeye ve ekonomik programları finanse etmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:25
AB 2025'te 160 Milyar Euro Tahvil İhraç Edecek

AB 2025 Tahvil İhracıyla Ekonomik Destekleme Planlıyor

Avrupa Birliği (AB), çeşitli ekonomik programlarının finansmanı ve Ukrayna'nın desteklenmesinin devamı için 2025 yılında tahminen 160 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

AB Komisyonu, 2024 yılına yönelik tahvil ihraç planlarını açıkladı. Bu plan doğrultusunda, 2024 yılında toplam 138 milyar avroluk uzun vadeli fon toplayan AB Komisyonu, 2025'te yaklaşık 160 milyar avroluk tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Tahvil ihracının 90 milyar avro kısmı yılın ilk yarısında, geri kalan 70 milyar avro kısmı ise ikinci yarısında düzenlenecek. AB, bu süreçte toplayacağı fonlarla Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmayı, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik girişimleri ve özellikle Ukrayna ile Batı Balkan ülkelerine destek sağlamayı hedefliyor.

Geniş kapsamlı borçlanma işlemleri, AB tahvil piyasasını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda finanse edilecek politikaların devamını da güvence altına alacak. AB, ayrıca kısa vadeli tahvil ihracını da sürdürecek.

Öte yandan, AB'nin dolaşımdaki tahvil miktarının 580 milyar avronun üzerinde olduğu belirtiliyor.

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