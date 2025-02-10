AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Vergilerine Karşılık Verecek

AB, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Veriyor

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını belirtti. AB, böyle bir durumda Avrupa'yı haksız önlemlerden koruma sözü verdi.

AB Komisyonu'ndan Açıklama

AB Komisyonu, ABD'nin ek tarifeleri ile ilgili herhangi bir resmi bildirim almadığını, ancak ihracatına uygulanacak tarifeler için hiç bir gerekçe görmediklerini kaydetti. Açıklamada, “Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz.” ifadesine yer verildi.

AB ve ABD'nin ticaret ve yatırımlar yoluyla entegre üretim zincirleri oluşturduğu dile getirilen açıklamada, tarifelerin hukuka aykırı olacağı ve ekonomik olumsuz etki yaratacağı vurgulandı.

ABD’nin Tarife Uygulamalarının Etkileri

Ayrıca, tarife uygulamalarının vergi anlamına geldiğini hatırlatan AB, ABD'nin bu vergilerle kendi vatandaşlarına yük bindirdiğini, işletmelerin maliyetlerini artırmakla kalmayıp enflasyonu da körükleyeceğini ifade etti. Buna ek olarak, ABD'nin gümrük vergilerinin ekonomik belirsizliği artırabileceği ve küresel piyasalardaki verimliliği azaltacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik vergileri açıklamış ve Kanada ile Meksika'dan gelen ürünlerin de tarifelere tabi olacağını bildirerek, “Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak.” şeklinde konuştu.