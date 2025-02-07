AB, ABD'nin Haksız Tarifelerine Sert Yanıt Verecek

AB, ABD'nin Gümrük Tarifelerine Karşı Hazırlıklı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye uygulayabileceği haksız veya keyfi gümrük vergileri karşısında sert bir tepki vereceklerini açıkladı. Von der Leyen, Polonya'nın AB Dönem Başkanlığı'nı devralması üzerine düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB ve ABD Arasındaki Ticaret İlişkisi

Von der Leyen, ABD ile geniş ve yaygın bir ilişkiye sahip olduklarını belirterek, toplam ticaret hacimlerinin 1,5 trilyon avroya ulaştığını ifade etti. Ticaretin, Atlantik'in her iki yakasındaki insanlar ve işletmeler açısından büyük faydalar sağladığını vurguladı.

Tarifelerin Ekonomik Etkileri

Tarifelerin, işletme maliyetlerini artıracağını ve işçilere ile tüketicilere zarar vereceğini belirten von der Leyen, bu durumun gereksiz ekonomik bozulmalara yol açabileceğini dile getirdi. Gümrük vergilerinin her iki taraf için ciddi maliyetler doğuracağını vurguladı.

Ortak Çözüm ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Tarafların ortak sorunlar üzerinde çözüm üretmelerinin önemini belirten von der Leyen, "AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alınırsa sert bir şekilde yanıt verecektir" dedi. Ayrıca, AB ve ABD arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti ancak ilkelerinden de taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Trump Döneminde Tarife Uygulamaları

ABD'de seçim kampanyası sırasında, Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarifeler getireceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan von der Leyen, geçmişte bu ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergileri uygulandığını hatırlattı. Trump, AB’yi de hedef alarak, "AB çizgiyi aştı" demişti.