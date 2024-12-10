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AB, Çiftçilerin Rekabet Gücünü Artırmayı Hedefliyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa çiftçilerinin rekabet gücünü artırmak için önemli adımlar atacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:51
AB, Çiftçilerin Rekabet Gücünü Artırmayı Hedefliyor

AB, Çiftçilerin Rekabet Gücünü Artırmayı Hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'daki çiftçilerin sorunlarını çözmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen "AB Tarım ve Gıda Günleri" programının açılışında önemli mesajlar verdi.

Tarım ve Gıda Sektörünün Önemi

Çiftçi ve balıkçıların Avrupa tarım ve gıda sisteminin temel konuşları olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Kıtamızın geleceği, gelişen bir tarım ve gıda sektörüne bağlı" şeklinde konuştu. Sektör temsilcileriyle tarımın geleceği üzerine stratejik diyalog toplantıları düzenlediklerini hatırlatarak, bu toplantılarda ortaya çıkan öneriler üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

İdari Yük ve Destekler

Von der Leyen, Avrupa çiftçilerinin idari yüklerin azaltılmasını talep ettiğini ifade ederek, bu alanda daha esnek davranarak küçük ölçekli çiftliklere özel istisnalar sunduklarını duyurdu. Çiftçilerin değer zincirlerindeki zayıf konumlarından şikayetçi olduğunu hatırlatan von der Leyen, yakın zamanda iki önemli yasal değişiklik teklifi sunacaklarını vurguladı.

Şeffaf Fiyatlandırma ve Gençlere Destek

Çiftçilerin sözleşmelerde daha şeffaf ve öngörülebilir fiyatlar almasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, gençlerin tarıma yönlendirilmesi için doğru teşviklerin gerekli olduğunu söyledi. Avrupa Yatırım Bankası (AYT) aracılığıyla genç çiftçilere yönelik 3 milyar avroluk tarımsal gıda yatırımını duyuracağını belirtti.

Çiftçilerin Karşılaştığı Zorluklar

Von der Leyen, Avrupa genelinde çiftçilerin AB'nin tarım politikalarındaki kesintiler, yüksek yakıt ve gübre maliyetleri gibi sorunlarla karşılaştığını ifade etti. "Yeni Komisyon, tarım ve gıda sektörünün rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini nasıl artıracağı konusunda yeni bir vizyon hazırlayacak"

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