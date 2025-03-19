AB'de Saatlik İş Gücü Maliyeti Yüzde 4,3 Arttı

AB'de saatlik iş gücü maliyeti, 2023 yılının son çeyreğinde önceki yıla göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:45
AB'de Saatlik İş Gücü Maliyeti Yüzde 4,3 Arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, 2023 yılının son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), detaylı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise ortalama saatlik iş gücü maliyeti, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 oranında yükseldi.

Sektör Bazında Artışlar

Geçen yılın son çeyreğinde AB'de saatlik iş gücü maliyetleri, sektörler bazında da farklılıklar gösterdi: sanayi sektöründe %4,9, inşaat sektöründe %4,5 ve hizmet sektöründe ise %4,2 artış yaşandı.

Ülke Bazında En Fazla Artış Gösterenler

AB ülkeleri arasında en fazla artış gösteren ülkeler ise şu şekilde sıralandı: Hırvatistan %13,9, Polonya %13,8, Romanya %13,1, Bulgaristan %13 ve Macaristan %11,9.

Diğer büyük ekonomilerdeki değişimler ise dikkat çekici: Almanya %4,4, Fransa %1,7, İtalya %4,3 ve İspanya %3,2'lik artışlar yaşandı.

AB'deki bu artışlar, iş gücü maliyetlerinin yükselmesinin iş gücü piyasasına ve genel ekonomik duruma olan etkilerini sorguluyor.

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