AB'de Temmuz Ayında Yeni Otomobil Satışları Artış Gösterdi

AB Otomobil Satışlarında Temmuz Yükselişi

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,2 artış göstererek 852.051 adede ulaştı. Bu verilere göre, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından sağlanan tescil istatistikleri, otomobil pazarındaki dinamiklerin değiştiğini ortaya koyuyor.

Otomobil Türlerinin Dağılımı

Bu ay içerisinde yeni satılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Benzinli: %33,4

%33,4 Hibrit: %32

%32 Dizel: %12,6

%12,6 Elektrikli: %12,1

%12,1 Fişli Hibrit: %6,8

%6,8 Diğer Yakıtlar: %3,1

Özellikle elektrikli otomobil satışları, bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 oranında düşerek 102.705 adede geriledi. Geçen yıl elektrikli araçların toplam satış içindeki payı %13,5 seviyelerindeyken, bu durum dikkate değer bir gerileme olarak kaydedildi.

Ülke Bazında Satış Trendleri

Temmuz ayındaki yeni otomobil satışları ülkelere göre değişim gösterdi. Almanya'da %2,1 ve Fransa’da %2,3'lük bir düşüş gözlemlenirken, İspanya'da %3,4 ve İtalya'da %4,7 oranında artış kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde ise toplam satışlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,9 artışla 6.537.362 adede ulaştı.

En Çok Satış Yapan Üreticiler

Temmuz ayında AB pazarında en fazla satış yapan otomobil üreticisi, 229.387 araç satışlarıyla Volkswagen Grubu oldu. Onu, 137.012 satışla Stellantis Grubu takip etti. Renault Grubu, 88.707 yeni otomobille üçüncü sırada, Hyundai Grubu ise 74.724 satışla dördüncü sırada yer aldı.