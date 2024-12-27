AB'de USB-C Zorunluluğu Başlıyor: Yeni Dönem 28 Aralık'ta Başlayacak

AB, Yeni USB-C Kuralını Uygulamaya Sokuyor

Avrupa Birliği (AB), 28 Aralık itibarıyla yeni akıllı telefonlar, tabletler ve kameralar gibi taşınabilir elektronik cihazlarda USB-C şarj girişini zorunlu hale getiriyor. Bu düzenleme, farklı şarj girişlerini bir araya getirerek atıkları azaltmayı amaçlayan tek tip şarj kuralının bir parçası olarak yürürlüğe girecek.

Yeni Standartlar ve Uyum Süreci

AB ülkelerinde artık tüm yeni taşınabilir elektronik cihazlarda, USB-C şarj girişi standardı uygulanacak. Akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, hoparlörler ve klavyeler gibi cihazlarda, kullanıcıların daha uyumlu bir deneyim yaşaması için USB-C girişi bulunması gerekecek. Ayrıca, bu cihazların hızlı şarj sistemlerinin de arasında uyum sağlanacak.

Dizüstü Bilgisayarlar İçin Geçerli Tarih

USB-C kuralının 28 Nisan 2026 tarihinden itibaren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olması bekleniyor. AB, 2022 yılında tek tip şarj girişi kuralını onaylayarak yürürlüğe girmesi için iki yıl süre tanımıştı.

Apple Üzerindeki Etkileri

Bu düzenleme, özellikle farklı şarj girişleri kullanan Apple gibi firmaların ürünlerinde değişiklik yapmalarına yol açmış durumda. Şirket, yeni cihazlarında şarj girişlerini USB-C olarak değiştirme kararı aldı. Şu an çoğu cihaz zaten USB-C girişi ile şarj edilebiliyor. Kulaklık ve çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlarda da bu girişin kullanılması, kullanıcılar için ek bir kolaylık sağlayacak.