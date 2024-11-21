AB'de Yeni Otomobil Satışları Ekim'de Artış Gördü

AB'de Yeni Otomobil Satışları Ekim'de Yükseldi

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre %1,1 artış göstererek 866 bin 397 adede ulaştı. Bu veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklandı.

Satışların Yakıt Türlerine Göre Dağılımı

Ekim ayında satışların %33,3'ü hibrit, %30,8'i benzinli, %14,4'ü elektrikli, %10,9'u dizel, %7,7'si fişli hibrit ve %2,9'u diğer yakıt türlerine sahip araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 artarak 124 bin 907 adede yükseldi. Elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise %55,4 olarak belirlendi.

Ülkeler Bazında Satış Değişimleri

Yeni otomobil satışlarında Almanya'da %6, İspanya'da %7,2 artış gözlemlenirken; Fransa'da %11,1 ve İtalya'da %9,1 düşüş kaydedildi. Ekim ayında yaşanan bu artışa rağmen, AB'de otomobil satışları Ağustos ve Eylül aylarında gerilemişti.

Ocak-Ekim Dönemi İstatistikleri

2023 Ocak-Ekim döneminde, toplam otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 artış göstererek 8 milyon 856 bin 195 adede ulaştı.

En Çok Satan Markalar

Ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışı gerçekleştiren marka 248 bin 535 araçla Volkswagen Grubu oldu. Volkswagen Grubu'nun ardından Stellantis Grubu gelerek 130 bin 986 otomobil sattı. Renault Grubu, 94 bin 149 yeni otomobil ile üçüncü sırayı alırken, Toyota Grubu 74 bin 33 araçla dördüncü sırada yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.