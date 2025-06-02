AB, Delivery Hero ve Glovo'ya 329 Milyon Euro Kartel Cezası Kestik!

AB'den Delivery Hero ve Glovo'ya Büyük Cezalar

Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ve İspanya'da sahip olduğu Glovoya, kartel kurdukları gerekçesiyle toplam 329 milyon euro para cezası kesti.

AB Komisyonu, bu iki şirketin Avrupa’da gıda ve tüketim mallarının çevrimiçi sipariş ve teslimatı sektöründe rekabet kurallarını ihlal ettiklerini ilan etti.

Komisyon, Delivery Hero ve Glovo’ya, çevrim içi gıda dağıtım sektöründe kartele katıldıkları için cezalar verildiğini duyurdu. Cezaların ayrıntılarına göre, bu şirketlerin birbirlerinden personel almamakta anlaştıkları, ticari açıdan hassas bilgileri paylaştıkları ve pazarları aralarında bölüştükleri belirlendi. Bu kural ihlallerinin 2018 ile 2022 yılları arasında yapıldığına dikkat çekilirken, Delivery Hero’ya 223 milyon 285 bin euro, Glovo’ya ise 105 milyon 732 bin euro ceza kesildi.

Yapılan açıklamada, her iki şirketin kartele katılımlarını kabul ettikleri vurgulandı. Bu tür kartellerin, tüketiciler ve iş ortakları için seçenekleri azaltmanın yanı sıra, çalışanlar için de fırsatları kısıtladığına ve rekabeti ile yeniliği engellediğine dikkat çekildi.

AB Komisyonu’ndan Önemli Açıklama

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, şirketlerin çalışan almada anlaştıkları, ticari bilgileri paylaştıkları ve pazarları aralarında tahsis ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Ribera, iki şirkete 329 milyon euro kartel cezası kesildiğini belirterek, AB Komisyonu’nun bu tür anlaşmalara karşı yaptırımlar uyguladığını vurguladı.

Delivery Hero ve Glovo, Avrupa’nın en büyük gıda dağıtım şirketleri arasında gösteriliyor. Delivery Hero, 70'ten fazla ülkede faaliyet gösterirken, 2022 yılında Glovo'nun kontrolünü tamamen eline geçirmiştir. Glovo ise 20'den fazla ülkede hizmet veriyor.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi, AB Komisyonu'na aittir. Komisyon, rekabet veya antitröst yasalarına aykırı durumlar tespit ettiğinde, bunu sonlandırabilir ve firmalara yüksek para cezaları kesebilir.

Berlin merkezli Delivery Hero, Yemeksepeti gibi önemli markaların da sahibidir.

Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ve İspanya'da sahip olduğu Glovo'ya kartel kurdukları gerekçesiyle 329 milyon avro para cezası kesti. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera (fotoğrafta), Brüksel’de davaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ve İspanya'da sahip olduğu Glovo'ya kartel kurdukları gerekçesiyle 329 milyon avro para cezası kesti. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera (fotoğrafta), Brüksel’de davaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.