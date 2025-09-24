AB'den Apple, Google, Microsoft ve Booking.com'a finansal dolandırıcılık soruşturması

AB Komisyonu, DSA kapsamında Apple, Booking.com, Google ve Microsoft'tan finansal dolandırıcılık risklerini tespit ve önleme adımlarını ayrıntılı şekilde istedi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple, Booking.com, Google ve Microsoft'tan finansal dolandırıcılığa karşı aldıkları önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti.

Açıklamada, talebin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yapıldığı ve Apple App Store, Booking.com, Microsoft Bing, Google Play ile Google aramaları gibi platformların dolandırıcılık risklerini nasıl tespit edip yönettiğinin öğrenilmek istendiği belirtildi.

Komisyon, dolandırıcıların hedeflerini tespit etmek ve onlarla iletişim kurmak için çevrim içi platformları ve arama motorlarını yaygın şekilde kullandığını hatırlattı. Bu bağlamda şirketlerden, sahte içeriklerin varlığını nasıl değerlendirdikleri ve finansal dolandırıcılık risklerini azaltmak için hangi tedbirleri aldıkları konusunda detaylı bilgi istendiği kaydedildi.

AB yasalarına göre, çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorları, yasa dışı içeriğin yayılması ve tüketici korumasıyla ilişkili sistemik riskleri değerlendirip azaltmak zorunda bulunuyor.

Ayrıca açıklamada, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketleri ve dijital platformların AB'nin teknoloji kurallarına uyması gerektiği, kuralları ihlal eden firmalara karşı yüksek para cezaları uygulanabildiği ifade edildi.

Komisyonun bu talebinin ardından şirketlerin vereceği yanıtlar ve atılacak adımlar, Avrupa'da dijital platformların sorumlulukları ve tüketici güvenliği açısından yakından izlenecek.

