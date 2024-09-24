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AB, Deutsche Börse'ye Türev Karteli Soruşturması Kapsamında Baskın Düzenledi

AB, türev piyasalarında kartel iddiaları üzerine Deutsche Börse'ye baskın gerçekleştirdi. Rekabet ihlalleri araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:24
AB, Deutsche Börse'ye Türev Karteli Soruşturması Kapsamında Baskın Düzenledi

AB Komisyonu'ndan Deutsche Börse'ye Baskın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, türev piyasalarındaki potansiyel kartel faaliyetleri üzerine, Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'de arama gerçekleştirdi.

Antitröst Denetimleri Düzenlendi

AB Komisyonu, iki farklı üye ülkede finansal hizmetler sektöründe faaliyet bulunan şirketlerin ofislerinde, önceden haber verilmeden antitröst denetimlerinin yapıldığını duyurdu.

Yapılan denetimlerin, ilgili şirketlerin AB antitröst kurallarını ihlal etmiş olabilecekleri yönündeki endişelerden kaynaklandığı belirtildi. Baskınlar, rekabete aykırı olabilecek uygulamalarla ilgili ön soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Deutsche Börse'den Açıklama

Deutsche Börse yetkilisi, kurumlarına düzenlenen baskının, türev ürünleriyle ilgili antitröst ihlalleri iddiaları nedeniyle yapıldığını doğruladı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin, sektörlerinde rekabet ihlalleri olup olmadığını araştırma yetkisi AB Komisyonu'na aittir. Eğer inceleme sırasında, rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit edilirse, bu durum sona erdiriliyor ve firmalara, küresel cirolarının %10'una kadar yüksek para cezaları uygulanabiliyor.

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