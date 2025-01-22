AB, Ekonomik Gücünü Arttırarak Çıkarlarını Koruma Yolunda

AB, Ekonomik Gücünü Arttırmayı Hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, güçlü bir ekonomi ile Avrupa'nın çıkarlarını korumasının ve değerlerini savunmasının önemine dikkat çekti. Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, küresel güçler arasındaki rekabetin arttığı yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

Küresel Aktörler Arasındaki Rekabet

Von der Leyen, 2025'in ilk haftalarında küresel siyasette önemli değişimlerin yaşandığını ifade ederek, “Sert jeostratejik rekabetin olduğu yeni bir dönemine girdik. Birbirleriyle çoğunlukla çıkarlar temelinde etkileşime giren kıta büyüklüğündeki güçlerle uğraşıyoruz” dedi.

Bu değişimlerin, küresel ilişkiler üzerinde etkili olacağına değinen von der Leyen, Avrupa'nın değerlerini koruyabilmesi için bazı değişikliklere gitmesi gerektiğinin altını çizdi. “Çıkarlarımızı korumak ve değerlerimizi savunmak istiyorsak ekonomik olarak güçlü olmalıyız.” dedi.

Rekabet Pusulası ile Yeni Hedefler

Avrupa'nın rekabet gücünü artırma gerekliliğine dikkat çeken von der Leyen, önümüzdeki hafta açıklayacakları Rekabet Pusulası ile yenilik açığını kapatmayı, karbondan arınmayı, dayanıklılığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Enerji Fiyatları ve Sürdürülebilirlik

Von der Leyen, Avrupa'daki enerji fiyatlarının ABD ve Çin'e göre hala çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Enerji fiyatlarını düşürmek için Rus fosil yakıtlarından aşamalı ayrılış sürecine devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni nesil temiz enerji teknolojilerine yatırım yapılmasının önemini belirtti ve şubat ayında yeni uygun fiyatlı enerji planının açıklanacağını ifade etti.

Yeni Ortaklıkların Önemi

“Küresel güçler ham maddelere ve hayati tedarik zincirlerine erişim için yarışıyor.” diyen von der Leyen, Avrupa'nın ekonomik dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla dünya çapında geleceğe yönelik yeni ortaklıklar kurulmasının önemine değindi.

ABD ile Ticaret İlişkileri

Ursula von der Leyen, Avrupa ve Amerika'nın entegrasyonunu gözler önüne sererek, “Dünyadaki hiçbir ekonominin Avrupa ve Amerika kadar entegre olmadığını” söyledi. Ticaret hacminin 1,5 trilyon avro civarında olduğunu vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, AB ve ABD'nin birbirinin en büyük ticaret ortakları olduğunu belirtirken, dengeli bir ticaret ilişkisi sürdürmenin önemine işaret etti. Costa, yeni ABD yönetimi ile pozitif bir ekonomik işbirliği için dört gözle beklediklerini kaydetti.