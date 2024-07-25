AB, Fransa'nın Biyometan Projesine 1,5 Milyar Euro Destek Verdi

Avrupa Birliği’nden Fransa’ya Biyometan Desteği

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın sürdürülebilir biyometan üretimi için 1,5 milyar Euro kamu desteği sağlamasına onay verdi. Bu gelişme, AB Komisyonu tarafından duyuruldu ve Fransa'nın net sıfır ekonomiye geçiş hedefini desteklemek amacıyla yapıldı.

Sürdürülebilir Biyometan Yatırımları

Fransa, doğal gaz şebekesine bağlanacak ve yılda 25 gigavatın üzerinde biyometan üretecek yeni tesisler için hazırladığı bürokratik planı AB Komisyonu'na sundu. Bu tesisler, rekabetçi ve şeffaf bir ihale süreci ile desteklenecek.

Kamu Desteği ve Uygulama Süreci

Verilen bilgiye göre, kamu desteğinden faydalanacak tesislerin açılışının 36 ay içinde gerçekleşmesi gerekecek. Bu bağlamda, toplam 1,5 milyar Euro kaynak, piyasalardaki doğal gaz ve metan fiyatları arasındaki farka dayalı iki yönlü sözleşmelerle kullanılacak.

Yeşil Dönüşüm ve Enerji Bağımsızlığı

AB Komisyonu, bu girişimin yeşil dönüşümü hızlandıracağını, enerji bağımsızlığını artıracağını ve sanayi gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, bu planın AB kamu destekleme kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu ve üye ülkelerin yalnızca rekabeti olumsuz etkilemeyecek şekilde destek sağlamalarını öngördüğü vurgulandı.