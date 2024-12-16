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AB, IRIS Projesi ile Uydu İnternet Sistemini Hayata Geçiriyor

Avrupa Birliği, IRIS projesiyle güvenli uydu internet hizmetleri sunacak. Projenin toplam maliyeti 10 milyar avro olarak öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:19
AB, IRIS Projesi ile Uydu İnternet Sistemini Hayata Geçiriyor

AB, Uydu İnternet Hizmeti İçin IRIS Projesini Başlatıyor

Avrupa Birliği (AB), güvenli ve dayanıklı iletişim altyapısı oluşturmak amacıyla geliştirdiği uydu ile internet hizmeti sunacak IRIS projesi için imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

AB Komisyonu, 290 uydudan oluşan çok yörüngeli uydu internet sistemi IRIS’in SpaceRISE konsorsiyumu ile yapılan sözleşmeyle hayata geçirileceğini duyurdu. Bu iş birliği ile yeni sistemin geliştirilmesi, konuşlandırılması ve işletilmesi hedefleniyor.

IRIS ile Avrupa'nın Güvenli Bağlantısı Sağlanacak

Açıklamada, IRIS’in uzun vadeli zorluklara karşı güvenli, dayanıklı ve gelişmiş uydu bağlantısı sunacağı vurgulandı. IRIS, Avrupa genelindeki bağlantı boşluklarını kapatacak ve kullanıcılara gelişmiş bağlantı hizmetleri sağlayacak.

Bu sistemin, Avrupa'nın stratejik özerkliği ve teknolojik gelişimini desteklemesi bekleniyor. Aynı zamanda, IRIS’in hem orta hem de alçak yörüngenin avantajlarından yararlanarak yüksek hızlı geniş bant internet hizmetleri sunacağı belirtiliyor.

Projenin Uygulaması ve İş Ortakları

SpaceRISE konsorsiyumu, projenin uygulanmasından sorumlu olup, Avrupa uydu ağı operatörlerinden SES SA, Eutelsat SA ve Hispasat SA’yı bir araya getiriyor. Ayrıca Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence ve Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat ve Thales SIX gibi önemli ortaklarla destekleniyor.

12 yıllık imtiyaz sözleşmesi, 2030'a kadar ticari bağlantı hizmetleri sunmak amacıyla güçlü bir kamu-özel sektör ortaklığı oluşturuyor. IRIS’in finansmanı, AB ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanırken, özel yatırımlar SpaceRISE konsorsiyumu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Rekabet ve Maliyet

IRIS projesinin, başta ABD'deki Starlink sistemine ve bu alandaki diğer artan rakiplere karşı bir rekabet oluşturması hedefleniyor. Projenin toplam maliyetinin 10 milyar avro olması bekleniyor ve AB, önemli mali kaynaklarını bu projeye tahsis etmeyi planlıyor.

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