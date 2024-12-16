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AB, Jeotermal Enerji Yatırımlarını Hızlandırma Kararı Aldı

AB, jeotermal enerji yatırımlarını artırma kararı aldı; daha güvenli ısınma ve yenilenebilir enerji hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:45
AB, Jeotermal Enerji Yatırımlarını Hızlandırma Kararı Aldı

AB Jeotermal Enerjiyi Teşvik Edecek

Avrupa Birliği (AB), jeotermal enerji alanındaki yatırımları hızlandırmak amacıyla önemli adımlar atıyor. AB Konseyi, üye ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda bu alanda alınan kararları kamuoyuna açıkladı.

Jeotermal Enerji Tesisleri Artacak

Açıklamada, AB'nin jeotermal enerji tesislerinin sayısını artıracağı ve bu enerji kaynağının teşvik edileceği vurgulandı. Jeotermal enerjinin yerel ve yenilenebilir bir kaynak olduğu belirtilerek, bu yatırımların uygun fiyatlı ve güvenli ısınma için potansiyel taşıdığı ifade edildi.

Karbon Salınımını Azaltma Hedefi

Jeotermal enerji sayesinde yapıların enerji tüketiminin karbondan arındırılabileceği ve sanayinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelebileceğine dikkat çekildi. AB Konseyi, jeotermal enerjinin yaygınlaştırılması için gerekli önlemlerin alınmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını talep etti.

Isınma ve Soğutma Stratejisi

AB Komisyonu'ndan, ısıtma ve soğutmada karbondan arındırma konusunda kapsamlı bir strateji hazırlaması ve bu stratejide jeotermal enerjinin dağıtımını hızlandıracak somut adımların yer almasını istedi. Jeotermal tesislerin izin süreçlerinin hızlandırılması gerektiği de kaydedildi.

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