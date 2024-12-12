Rusya'nın Tahminleri: AB'nin Yaptırımları 1,5 Trilyon Avro'yu Aştı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımlarının beklenenden daha fazla zarara yol açtığını ifade etti. Gruşko, yaptığı açıklamada, “Tahminlere göre AB'nin ülkemize uygulanan çeşitli yaptırım türlerinden kaynaklanan zararları 1,5 trilyon avroyu aşıyor.” dedi.

Uluslararası İlişkiler Üzerine Değerlendirme

Gruşko, AB’nin 15’inci yaptırım paketi üzerinde uzlaştıklarını değerlendirirken, bu yaptırımların herhangi bir jeopolitik hedefe ulaşmada etkili olamayacağını vurguladı. “AB, kendini yok eden bir yol izliyor. Yaptırımlarla herhangi bir jeopolitik hedefe ulaşılamaz.” şeklinde konuştu.

Ekonomik İlişkiler

Öte yandan, Gruşko, Rusya’nın ekonomik ilişkileri geliştirmek isteyen ülkelerle çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi. “AB, Rusya ile ekonomik etkileşimi tamamen reddederek dünya ekonomisinden kendini koparmak istiyorsa, bu onların kendi tercihidir.” diyen Gruşko, bu durumun Rusya’ya olan ekonomik etkilerini de detaylandırdı.

AB ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketine dair mutabakata varmıştı.