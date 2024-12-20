DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,6 -0,39%
ALTIN
2.944,84 -0,39%
BITCOIN
3.258.302,82 4,26%

AB, Nvidia'nın 700 Milyon Dolarla Run:ai Satın Alımını Onayladı

AB, Nvidia'nın Run:ai'yi 700 milyon dolara satın almasını onayladı. Rekabet endişesi bulunmadığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:43
AB, Nvidia'nın 700 Milyon Dolarla Run:ai Satın Alımını Onayladı

AB, Nvidia'nın Run:ai Alımını Onayladı

Avrupa Birliği (AB), ABD'li çip şirketi Nvidia'nın İsrailli startup Run:ai'yi 700 milyon dolara satın almasına onay verdi. AB Komisyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu işlemin Avrupa piyasasında rekabet endişesine neden olmayacağı sonucuna vardığını duyurdu.

Rekabet Endişesi Yok

Açıklamada, iki şirketin faaliyet alanlarının örtüşmediği belirtilerek, satın almanın koşulsuz onaylandığı ifade edildi. Nvidia, geçtiğimiz nisan ayında müşterilerin yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla Run:ai ile anlaşma yaptığını bildirmişti.

AB Komisyonu'nın Rolü

AB Komisyonu, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetleme yetkisine sahiptir. Yürütülen inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını dikkatle değerlendiren Komisyon, gerekli hallerde birleşmelerin engellenmesi konusunda kararlar alabilir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri ile Piyasalara Yön Veriyor
2
Bakan Uraloğlu Trabzon'daki Söğütlü Kavşağı'ndaki Trafik Sorununu Çözdü
3
İstanbul'da Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 35,1540 Lira, Euro 36,4820 Lira
4
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli: Ekonomi Programı Olumlu Sonuçlar Veriyor
5
Honda araçlarda motor fiyatları dudak uçuklattı! Son 6 ayda çok büyük zam aldı
6
Kasımda Kartlı Ödemeler 1,53 Trilyon Liraya Ulaştı
7
Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor