AB, Nvidia'nın 700 Milyon Dolarla Run:ai Satın Alımını Onayladı

AB, Nvidia'nın Run:ai Alımını Onayladı

Avrupa Birliği (AB), ABD'li çip şirketi Nvidia'nın İsrailli startup Run:ai'yi 700 milyon dolara satın almasına onay verdi. AB Komisyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu işlemin Avrupa piyasasında rekabet endişesine neden olmayacağı sonucuna vardığını duyurdu.

Rekabet Endişesi Yok

Açıklamada, iki şirketin faaliyet alanlarının örtüşmediği belirtilerek, satın almanın koşulsuz onaylandığı ifade edildi. Nvidia, geçtiğimiz nisan ayında müşterilerin yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla Run:ai ile anlaşma yaptığını bildirmişti.

AB Komisyonu'nın Rolü

AB Komisyonu, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetleme yetkisine sahiptir. Yürütülen inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını dikkatle değerlendiren Komisyon, gerekli hallerde birleşmelerin engellenmesi konusunda kararlar alabilir.