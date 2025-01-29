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AB, Rekabetçiliği Artırmak İçin Stratejik Adımlar Atıyor

AB, rekabet gücünü artırmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Enerji maliyetleri düşürülecek, yenilikçilik desteklenecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:42
AB, Rekabetçiliği Artırmak İçin Stratejik Adımlar Atıyor

AB Rekabetçiliğini Artırmaya Çabalıyor

Avrupa Birliği (AB), Çin ve ABD gibi rakipleriyle başa çıkabilmek adına bürokratik işlemleri azaltmayı, yapay zeka alanlarına ve teknoloji şirketlerine yatırımları artırmayı planlıyor. Bu çerçevede, AB Komisyonu'nun yayımladığı ‘Rekabetçilik Pusulası’ adlı belge, 5 yıllık dönemde ekonomi alanında gerçekleştirilecek çalışmalara stratejik bir çerçeve sunuyor.

Teknolojik Yenilik ve İnovasyon

AB, teknolojilerin, yeni hizmetlerin ve temiz ürünlerin keşfedildiği, üretildiği ve piyasaya sunulduğu merkez olmayı hedefliyor. İnovasyon açığının kapatılması bir öncelik olurken, yüksek teknoloji sektörlerindeki girişimcilerin destekleneceği vurgulanıyor.

Yapay Zeka ve Temiz Enerji

Karmaşık bürokratik engelleri kaldırarak, yapay zekanın temel sektörlerde geliştirilmesi adına girişimler oluşturulacak. Ayrıca, temiz enerjiye erişimi sağlamak için uygun adımlar atılacak.

Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi

Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı doğrultusunda, enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik stratejiler oluşturulacak. Çelik ve kimyasal gibi enerji yoğun sektörler için özel eylem planları hazırlanması öngörülüyor.

Yeni Ticaret Anlaşmaları

AB’nin tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve güçlendirmek adına dünya genelinde yeni ticaret ve yatırım ortaklıkları kurulacak.

Kamu İhaleleri ve İdari İşlemlerin Azaltılması

Kritik sektörlerde Avrupalı üreticilerin tercih edilmesi sağlanacak, düzenleyici ve idari yükler önemli ölçüde azaltılacak.

Ursula von der Leyen’den Önemli Açıklamalar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’deki basın toplantısında, "Son 20-25 yıldır iş modelimiz, Çin’den ucuz iş gücüne ve Rusya’dan ucuz enerjiye dayanıyordu. Bu günler geride kaldı," ifadelerini kullandı. Von der Leyen, rekabet gücünü yeniden kazanmak için zafiyetleri gidermeleri gerektiğini vurguladı.

Yapay Zekada Yeni Strateji

Von der Leyen, AB’nin yapay zekaya öncelik vereceğini belirterek, "AB şirketlerinin yalnızca %14'ü yapay zeka kullanıyor. Bu yıl kapsamlı bir yapay zeka stratejisi başlatacağız," dedi. Yeni strateji, yapay zekanın endüstriyel alanlarda benimsenmesini destekleyecek.

AB, tüm bu adımlarla birlikte, rekabetçiliği artırma yolunda önemli hedefler belirliyor. İşlemleri basitleştirmek, yatırımları teşvik etmek ve ekonomik güvenliği sağlamak için güçlü bir irade göstermeyi planlıyor.

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