AB, Savunma Harcamaları İçin Bütçe Sınırını Kaldırmayı Planlıyor

AB Savunma Harcamalarını Artırmayı Hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını Birlik bütçe kurallarından muaf tutmayı teklif edecek.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Açıklamalar

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan von der Leyen, Avrupa'nın güvenlik ve savunma konusunda daha fazla eyleme geçmesi gerektiğine dikkat çekti. "Avrupa'nın savunma harcamalarında bir artışa ihtiyacımız var," diyerek, mevcut durumda üye 27 ülkenin, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sinin altında harcama yaptığını hatırlattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Savunma Harcamaları

Von der Leyen, AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi yılda yaklaşık 200 milyar avro harcadığını, ancak bu harcamanın geçtiğimiz yıl 320 milyar avroyu aştığını vurguladı. Ancak bu harcamaların önemli ölçüde artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cesur Bir Yaklaşım Çağrısı

Üye ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 3'ün üzerine çıkarmalarının, her yıl yüzlerce milyar avro daha fazla yatırım anlamına geleceğini ifade eden von der Leyen, "Cesur bir yaklaşıma ihtiyacımız var," dedi.

Kriz Döneminde Kamu Yatırımları ve Bütçe Kuralları

AB'nin geçmişteki krizlerde üye ülkelere kamu yatırımlarını önemli ölçüde artırma yetkisi verdiğini hatırlatan von der Leyen, "Şu anda benzer bir kriz döneminde olduğumuza inanıyorum. Bu yüzden savunma yatırımları için bütçe kurallarından cayma maddesini etkinleştirmeyi teklif edeceğim," dedi.

Von der Leyen, bu muafiyet maddesi ile üye ülkelerin AB mali kurallarından etkilenmeden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırabileceğini kaydetti.

AB Bütçe Kuralları ve Açıklar

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının ise GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Ancak acil durumlarda, üye ülkeler bu kuralları askıya alma kararı alabiliyor, bu da ülkelere bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızlı bir şekilde yükseltme imkânı sağlıyor.