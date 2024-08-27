AB, Sel Felaketinden Etkilenmiş Ülkelere Destek Sağlıyor

AB, Sel Felaketinden Etkilenen Ülkelere Maddi Destek Sunacak

Avrupa Birliği (AB), 2022 yılında meydana gelen sel felaketinden etkilenen 5 üyesine toplamda 1 milyar avronun üzerinde finansal yardım sağlamayı planlıyor.

Hedef Ülkeler ve Yardım Miktarları

AB Komisyonu, 2023 yılında ciddi sel olayları yaşayan ülkeler arasında yer alan İtalya, Slovenya, Avusturya, Yunanistan ve Fransa için AB Dayanışma Fonu'ndan mali destek temin edilmesine dair teklifini duyurdu.

Açıklamalara göre, yardım paketinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesine 378,8 milyon avro, Toskana bölgesine 67,8 milyon avro, Slovenya'ya 428,4 milyon avro, Avusturya'ya 5,2 milyon avro, Yunanistan'a 101,5 milyon avro ve Fransa'ya 46,7 milyon avro tahsis edileceği belirtildi.

Yardım Paketinin Amaçları

Bu maddi destek, hasarlı altyapının onarımı, kültürel mirasın korunması ve yıkım sonrası temizlik operasyonlarının maliyetinin bir kısmını karşılamak amacıyla kullanılacak. Yardımın, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasının ardından gerçekleştirilmesi planlanıyor.