Edirne'de Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi: 604 Ürün İncelendi, 82 Aykırılık

Edirne'de yılbaşı öncesi fahiş fiyat denetimi artırıldı

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında işletmelerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fiyat etiketleri ile faturalar incelendi. Özellikle kuruyemiş, şekerleme, tatlı ve hediyelik eşya satan iş yerlerinde fırsatçılığa geçit verilmedi.

Denetim bulguları

Kent merkezi ile ilçelerinde kasım ayında ve aralık ayı içinde yapılan denetimlerde 110 iş yeri ziyaret edildi. Toplamda 604 ürün incelenirken, incelemelerde 82 aykırılık tespit edildi. Fiyat etiketi olmayan veya aykırılık saptanan işletmeler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı. Ekipler, Edirne’nin en işlek ve turistlerin yoğun alışveriş yaptığı noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi başta olmak üzere birçok işletmede fiyat etiketlerini kontrol etti.

İşletme ve vatandaş görüşleri

Bir işletmede mağaza müdür yardımcısı olarak görev yapan Özkan Yaprak, denetimlerin hem işletmeler hem de vatandaşlar için faydalı olduğunu belirterek, vatandaşların alışveriş sırasında etiketleri kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.

Alışveriş yapan vatandaşlar denetimleri olumlu karşıladı ve sürekli yapılmasını istedi. Orhan Döngel denetimlerle ilgili, "Şu anda Türkiye genelinde etiketler bayağı uygun. Denetimler hoşumuza gidiyor. Daha sık olmasını rica ediyoruz" dedi.

Denetim yapılmasının güven verdiğini belirten bir diğer işletme sorumlusu Reşit Bilen ise kontrollerin sık sık gerçekleştirildiğini aktardı.

Denetimlerin şehir genelinde ve farklı cadde-sokaklarda devam edeceği bildirildi.

