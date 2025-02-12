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AB, Ticarette Anlaşmanın Önceliğini Vurguladı

AB Konseyi Başkanı Costa, ticarette gümrük vergileri yerine anlaşmanın daha faydalı olduğunu açıkladı. AB ve Kanada arasında ticaret %60 arttı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:12
AB, Ticarette Anlaşmanın Önceliğini Vurguladı

AB ve Kanada İlişkileri Güçleniyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ticarette gümrük vergileri yerine anlaşmaların daha faydalı olduğunu vurguladı. Brüksel'de gerçekleştirilecek olan AB-Kanada Liderler Toplantısı öncesinde yapılan açıklamalarda, Costa, AB ve Kanada'nın benzer düşüncelere sahip, güvenilir ortaklar olduğunu belirtti.

Ticarette Anlaşmaların Önemi Artıyor

Costa, "AB ve Kanada, ticaret anlaşmalarının gümrük vergilerinden daha iyi olduğunu açık biçimde kanıtlıyor. Ticaretimiz, 2017 yılında yapılan ticaret anlaşmasından bu yana yüzde 60 arttı." şeklinde konuştu. Bu sözleriyle, anlaşmaların ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de toplantıda yapılan konuşmalarda, ticaretin faydalı olabileceğini ve kazan-kazan durumlarına yol açabileceğini belirtti. Von der Leyen, "AB ve Kanada'nın yakın müttefik ve güvenilir dostlar olduğunu" kaydederek, Kanada'nın G7 başkanlığında ele alacakları konuların arasında Ukrayna'ya destek ve ekonomilerin karbondan arındırılması gibi önemli başlıkların yer aldığını açıkladı.

CETA'nın Başarıları

Von der Leyen ayrıca, Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) ile iki taraf arasındaki ticaretin ve yatırımların %66 oranında arttığını belirtti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise CETA'nın imzalanmasıyla Atlantik'in her iki yakasında binlerce iş ve büyük bir refah sağlandığını ifade etti. Ticari konuların daha fazla ele alınacağı bu dönemde, özellikle güvenli ortaklara yönelmenin ön plana çıkacağı vurgulandı.

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