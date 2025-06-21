Bakan Bayraktar: "Enerji Sektörümüz Güçlü ve Dayanıklı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz tedarikinde bir sorun yaşanmadığını belirtti ve sevkiyatların sürdüğünü ifade etti. Bayraktar, "Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda." dedi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki Değerlendirmeler

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Rusya’nın enerji alanındaki rolüne değinen Bakan, “Petrol, doğal gaz, nükleer enerji, kömür ve LPG gibi birçok enerji kaynağında Rusya Türkiye’nin en büyük tedarikçisidir.” dedi.

Artan Orta Doğu Gerilimleri ve Enerji Piyasaları

Bayraktar, enerji sektörünün son beş yılda önemli zorluklarla karşılaştığını, 2020'de başlayan pandemi döneminin fiyatları hızlı bir şekilde artırdığını vurguladı. Ayrıca, iklimle ilgili krizlerin enerji sektörünü yönlendirdiğini belirtirken, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Avrupa enerji piyasalarının da ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti.

Gelecek İçin Tedbirler Alınmakta

Orta Doğu’daki gerilimlerin fiyatlarda yukarı yönlü hareketler yaratabileceğine dikkat çeken Bayraktar, bu durumun geçici olduğunu umduğunu ifade etti. Enerji arz güvenliğinin kritik bir nokta olduğunu vurgulayan Bakan, "İran, Türkiye'ye bugün itibariyle vermesi gereken doğal gazın tedarikini yapıyor. Herhangi bir kesinti yok." sözleriyle durumu netleştirdi.

Enerji Güvenliği İçin Alternatif Çalışmalar

Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmak için alternatif projelerin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Bayraktar, "Depolarımızı doldurmakla meşgulüz. Kışa arz güvenliğini tesis etmek için hazırlık yapıyoruz." dedi. Rusya ile olan enerji işbirliğini gelecek dönemde de sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) ziyareti çerçevesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz tedarikinde sorun yaşanmadığını ve sevkiyatın sürdüğünü belirterek, "Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) ziyareti çerçevesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz tedarikinde sorun yaşanmadığını ve sevkiyatın sürdüğünü belirterek, "Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda." dedi.