Asgari Ücret Komisyonu yarın toplanıyor: Yeni asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ilk toplantısını yapacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:30
Yeni yılda uygulanacak en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı ise dolaylı olarak ilgilendiren süreç başladı.

Komisyonun yapısı ve temsilciler

Komisyon, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından karar veriliyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

Sendikaların itirazı ve yapı teklifi

TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK, komisyon yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor. Bu çerçevede Bakanlık, işçi 5, işveren 5, hükümet 1 olmak üzere 5+5+1 şeklinde bir yapıyı TÜRK-İŞ'e sundu. TÜRK-İŞ ise resmi bir değişiklik duyurulmadığı sürece 12 Aralıktaki toplantıya katılmayacaklarını, komisyon yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değiştirildiği takdirde katılımı değerlendireceklerini açıkladı.

Toplantı koşulları ve karar alma usulü

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanabiliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret ve maliyetler

Şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücret uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Olası zam senaryoları

Asgari ücrete ilişkin noktasal senaryolarda öne çıkanlar şöyle:

- %20 artış halinde net: 26 bin 584, brüt: 31 bin 206 lira.
- %25 artış halinde net: 27 bin 630, brüt: 32 bin 506 lira.
- %30 artış halinde net: 28 bin 735, brüt: 33 bin 807 lira.
- %35 artış halinde 2026 yılı net: 29 bin 841, brüt: 35 bin 107 lira.

Tarihçe ve süreç

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1974 yılında yapılan bir toplantıyla bölgesel asgari ücret uygulamasına son verip ülke genelinde tek asgari ücret uygulanması kararını almıştı. Komisyon her yılın aralık ayında toplanıyor ve yıl boyunca uygulanacak en düşük ücreti genellikle toplam dört toplantı sonucunda belirliyor.

