AB Ülkeleri, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı

AB, Rusya'nın alüminyum ithalatını yasaklayarak yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:46
AB Ülkeleri, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı

Yeni Yaptırımlar Yolda

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırım paketinde uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat'taki yıl dönümü nedeniyle hazırlanan 16'ncı yaptırım paketinin onaylandığını duyurdu.

Yaptırım Paketinin Detayları

Yapılan açıklamalara göre, bu paketle birlikte AB, Rusya'nın gölge filosundaki gemileri hedef alacak ve ülkeye yönelik yeni ithalat ve ihracat yasakları uygulayacak. Von der Leyen, yaptırımların aşılmasına karşı tedbirlerden bahsederek, Kremlin'e baskıyı sürdürme kararlılıklarını bildirdi.

İthalat Yasağı ve Ek Önlemler

Ayrıca, yeni yaptırımlar çerçevesinde, Rus alüminyum ürünlerinin AB'ye ithalatında aşamalı bir yasak uygulanacak ve ham petrol satışlarına yönelik önlemler daha da katılaştırılacak. Rusya’nın kısıtlamaları aşmak için kullandığı 73 gölge filo tankeri ile bazı Rus bankaları ve bireyler de yaptırım listesine alınacak.

Önceki Yaptırımların Etkisi

AB, şu ana kadar 15 yaptırım paketi uygulamış durumda. Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, enerji, sanayi, ve lüks ürünler gibi birçok alanda geniş kapsamlı kısıtlamalar yürürlüğe girdi.

Yapılan Yaptırımlar

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yasak getirilmesi, bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması ve farklı yayın kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alınması gibi yaptırımlar da mevcut. AB’nin yaptırım listesinde şu an 2 binden fazla kişi ve kurum yer almakta.

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