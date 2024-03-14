Bakanlık dar gelirliye müjdeyi patlattı! Başvuranlara her ay nakit yardımı: İşte aranan şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde binlerce kişinin faydalandığı aile destek programıyla ilgili son dakika açıklaması yaparak, merakla beklenen müjdeyi duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimsenin geride kalmasına izin vermeyerek sosyal hizmet anlayışı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programlarını sürdürdüklerini vurguladı.

BUGÜN 72,3 MİLYAR TL AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI





Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını halkıyla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu aya kadarki ödemelerle şimdiye dek hanelere toplam 72,3 milyar lira destek sağladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardım alan hanelerin yanı sıra, Türkiye Aile Destek Programı Devletleri kapsamında zor koşullar nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan hanelerin de sadece gelir kriterleri çerçevesinde yer aldığını vurguladı.

BU AY HESABA 4 MİLYAR TL YATIRILACAK

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Mahinur Özdemir Göktaş, “Verdiğimiz desteğe ihtiyaç duyan hanelere destek olmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Türk aile destek programını sunuyoruz. Her hesaba ayrı ayrı ödeme yapılacaktır." dedi.

Bu çerçevede bu ay ihtiyaç sahibi haneler için toplam 4 milyar lira ödeneceği açıklandı.

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak yaşam koşullarındaki gelişme ve değişiklikleri dikkatlice incelediklerini sosyal yardım programlarının ise bu bağlamda etkinliğini artırdıklarını ve bu çerçevede kapsamlı sosyal yardım tedbirlerini hayata geçirdiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, vatandaşların arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, eşit ve adil hizmet ilkesiyle, toplumun her kesimine arza yönelik ve erişilebilir bir hizmet ağıyla ulaştıklarını vurgulayarak bu konudaki açıklamasını tamamladı.