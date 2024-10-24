AB Ülkeleri, Ukrayna'ya 35 Milyar Avro Kredi Sağladı

AB Ülkelerinin Ukrayna'ya Sağladığı Kredi Desteklemesi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya toplamda 35 milyar avro kredi verilmesini ve bu kredinin geri ödemesinin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirileriyle yapılacağını duyurdu.

Onaylanan Paket ve Hedefleri

AB Konseyi, bu finansal destek paketinin üye ülkeler tarafından onaylandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Ukrayna’ya verilecek makro finansal yardım kredisi ile acil finansman ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Geri Ödeme Modeli ve Geçmişteki Anlaşmalar

İlgili paketin finansmanına yönelik borçlanmanın Birlik bütçesi garantisinde olacağı belirtildi. Ayrıca, G7 ülkeleri Haziran ayında, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirleri teminat göstererek Ukrayna’ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanması konusunda anlaşmışlardı.

Dondurulan Varlıkların Durumu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Batılı ülkeler, yaklaşık 300 milyar dolar tutarında Rus varlıklarını dondurdu. Bu dondurma işleminin 200 milyar doları AB ülkelerinde yer alıyor. Dondurulan varlıkların her yıl milyarlarca dolarlık faiz geliri sağladığı biliniyor, bu gelirlerin büyük bölümü Ukrayna'nın desteklenmesinde kullanılacak.

Yürürlüğe Girmesi

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda onaylanan bu finansal destek paketi, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.